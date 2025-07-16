Опасные завтраки: диетологи советуют немедленно исключить эти продукты из рациона

Завтрак часто считают основой здорового питания, однако не все блюда, кажущиеся полезными, на самом деле таковыми являются. Многие популярные завтраки содержат скрытые ингредиенты, в частности чрезмерное количество добавленного сахара, что может навредить здоровью.

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Именно поэтому важно внимательно относиться к выбору утренней еды. Диетологи объясняют eatthis.com, каких "здоровых" завтраков лучше избегать, и предлагают более полезные альтернативы.

Быстрая овсянка с яблоком и корицей на скорую руку

По словам диетолога Кэтрин Перес, овсянка – это отличная и питательная основа для завтрака.

"Но важно помнить: не вся овсянка одинакова. Некоторые варианты, например быстрорастворимая овсянка Nature's Path Apple Cinnamon, могут содержать неожиданно много сахара", – предостерегает она.

Такие удобные пакетики действительно экономят время, однако их состав не всегда полезен. Например, в каждом из них – целых 13 граммов добавленного сахара.

"Стоит внимательнее читать состав, когда выбираете быструю овсянку. Это поможет избежать лишнего сахара", – добавляет Кэтрин.

Лучший выбор - пророщенная овсянка. В порции этой овсянки – только 4 грамма добавленного сахара. К тому же, в составе всего шесть простых ингредиентов.

"Овес проходит процесс проращивания, благодаря чему организм лучше усваивает питательные вещества, а пищеварение становится более эффективным", – объясняет она.

Энергетический батончик со вкусом шоколадного брауни

Диетолог Ким Роуз предостерегает: хотя энергетические батончики активно продвигают как "здоровый завтрак на ходу", часто это лишь сладкие калорийные перекусы.

"Например, в батончике Clif Bar Chocolate Brownie первым в составе идет сахар. В одной порции – 20 граммов добавленного сахара (то есть около 5 чайных ложек). И хотя эта цифра может колебаться в зависимости от вкуса, это слишком много для такого маленького батончика", – отмечает Роуз.

Она отмечает: чрезмерное потребление добавленного сахара не только способствует набору веса, но и может повышать уровень триглицеридов в крови, что в свою очередь связано с риском развития диабета 2 типа.

Роуз понимает, что не все имеют возможность или желание готовить полезные батончики самостоятельно. Поэтому она советует заменить его на более сбалансированный вариант – RXBAR.

"Шоколадно-арахисовый вкус не содержит никакого добавленного сахара, а его состав – чрезвычайно прост: три яичных белка, 14 штук арахиса и два финика. Все. Другими словами, это полноценное питательное блюдо, удобное в упаковке батончика", – говорит она.

Кроме того, этот вариант содержит меньше углеводов и больше белка, что позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и дольше не чувствовать голода.

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