Злаки вместо круассанов: простой завтрак, который может укрепить ваше здоровье

Правильный завтрак может существенно повлиять на ваше здоровье и самочувствие в течение всего дня. Последние исследования показывают, что определенные продукты утром способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и ожирения.

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Диетологи отмечают, что даже простая замена калорийных завтраков на более полезные варианты способна существенно улучшить качество питания. Один из наиболее эффективных способов – включить в утренний рацион злаковые хлопья, особенно цельнозерновые, пишет express.co.

Результаты масштабного анализа, охватившего 51 научное исследование, свидетельствуют: готовые к употреблению злаковые продукты – это важный источник питательных веществ и клетчатки, которые значительная часть людей потребляет в недостаточном количестве.

Диетолог Эмма Дербишир, которая возглавляла это исследование, отметила: "Наиболее очевидная связь – это улучшение рациона: потребление готовых злаковых завтраков, особенно цельнозерновых и богатых клетчаткой, связано с более высоким уровнем поступления полезных веществ. Мы говорим о лучшей обеспеченности витаминами группы В, витамином D, железом, магнием, цинком и, конечно же, клетчаткой. Такие продукты могут играть ключевую роль в питании людей, рискующих получить дефицит питательных веществ – например, тех, кто часто пропускает приемы пищи или питается нерегулярно".

Также она подчеркнула, что употребление цельнозерновых завтраков с высоким содержанием клетчатки помогает уменьшить дефицит клетчатки в рационе. По ее словам, существует разрыв в потреблении клетчатки – в среднем людям не хватает примерно 10 г ежедневно до рекомендуемой нормы.

Согласно Национальному отчету о состоянии питания и диеты за 2019-2023 годы, который недавно обнародовало Управление по улучшению здоровья и борьбы с неравенством, большинство людей не придерживается рекомендаций по ежедневному потреблению клетчатки: для взрослых это 30 г в день, а для детей – от 15 до 25 г в зависимости от возраста.

Особенно тревожной является ситуация среди молодежи: 96% подростков и взрослых не потребляют достаточного количества клетчатки. Также в дефиците находятся 78% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Регулярное потребление злаковых продуктов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа среди взрослого населения. Кроме того, данные свидетельствуют о меньшей вероятности возникновения избыточного веса и ожирения у представителей всех возрастных категорий.

Эмма Дербишир советует отдавать предпочтение злаковым продуктам, изготовленным из цельного зерна, или же хлопьям, обогащенным витаминами, в частности витамином D. В то же время она предостерегает не посыпать их сахаром или не добавлять подсластители: "Злаковые – замечательный источник клетчатки и микроэлементов, который позволяет уже с самого утра обеспечить себя важными питательными веществами. Например, можно получить необходимую дозу витаминов группы В, железа, магния, цинка, клетчатки и витамина D", – сказала она.

Диетолог Бриджит Бенелам отметила, что это исследование проливает свет на то, как злаки влияют на здоровье человека.

"В целом результаты показывают, что потребление хлопьев или нейтральное, или имеет положительное влияние – убедительные доказательства касаются увеличения потребления клетчатки и питательных веществ, а также уменьшения риска сердечно-сосудистых болезней. Увеличение количества цельнозерновых продуктов и пищи, богатой клетчаткой, является чрезвычайно важным шагом к улучшению общего состояния здоровья", – объяснила она.

По ее мнению, хотя хлопья могут быть прекрасным источником клетчатки и часто обогащаются витаминами и минералами, стоит выбирать те, которые не содержат чрезмерного количества сахара. Важно также воздержаться от добавления к ним сахара, меда или сиропов.

В качестве альтернативы диетолог посоветовала добавлять к завтраку натуральный йогурт, свежие или сушеные фрукты, орехи или семена – все это поможет сделать утреннее блюдо еще более питательным.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты полезно есть на завтрак.

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