Как сделать здоровый образ жизни привычкой: советы психолога

Многие люди стремятся изменить свою жизнь к лучшему, но часто не знают, с чего начать. Психологи отмечают, что успех в этом зависит от маленьких, последовательных шагов, а не от резких решений.

Исследования показывают, что молодое поколение Z особенно активно стремится улучшить свой образ жизни, отдавая предпочтение здоровью, физической активности и контактам с природой. Издание express.co раскрывает проверенные стратегии и советы, которые помогают достигать поставленных целей и отказываться от вредных привычек.

Опрос 2000 взрослых показал, что 76% представителей поколения Z (в возрасте 18-28 лет) намерены внести положительные изменения в 2024 году, тогда как среди бэби-бумеров (60-78 лет) таких только 21%. Самые популярные цели молодежи – повысить физическую активность (35%), пить больше воды (32%) и похудеть, или нарастить мышечную массу (30%). Почти треть (29%) планирует перейти на здоровый рацион, а еще часть стремится больше читать и восстановить контакт с природой.

Меньше молодых людей планируют отказаться от кофеина или начать новое хобби (10%), а лишь 8% пытаются бросить курить в течение года. Заказанное компанией Philip Morris International исследование показало, что основными препятствиями являются недостаток мотивации (24%), ограниченное время (13%) и разочарование из-за медленного прогресса (11%). Для 8% участников также проблемой стало нежелание меняться.

Психолог Джо Хеммингс объяснила: "Для молодых людей разбивание больших целей на маленькие реалистичные шаги делает их более достижимыми. Прогресс не всегда происходит прямолинейно, и понимание этого помогает оставаться мотивированными, а не отчаявшимися. Изменения возможны, и они не обязательно должны произойти сразу".

На примере курения Хеммингс отмечает, что хотя лишь небольшая часть молодежи пытается бросить курить, многие уже переходят от сигарет к бездымным альтернативам, меняя привычки "в темпе, который кажется достижимым".

Опрос, проведенный с помощью OnePoll, показал, что начало с небольших целей – самый эффективный путь к устойчивым изменениям. 36% респондентов ставили перед собой одну цель, а 32% – две. Другие проверенные методы включают внесение изменений в ежедневную рутину, отмечание прогресса и ведение дневников или приложений для отслеживания результатов.

Социальная поддержка также является ключевым фактором: многие мотивируется изменениями, если делает их вместе с друзьями или семьей, празднует достижения или превращает цели в вызовы. Среди тех, кто пытался бросить курить, 54% представителей поколения Z отметили, что небольшие шаги помогли им достичь успеха. Бездымные альтернативы поддержали 40% респондентов, консультации медиков – 36%, вознаграждения – 35%, а поддержка близких – 33%.

Основные мотивы отказа от курения: улучшение здоровья (75%), экономия денег (48%) и забота о близких (37%).

Самые эффективные изменения образа жизни на 2026 год:

Больше физической активности Пить достаточно воды Здоровый рацион питания Потеря веса или наращивание мышечной массы Больше читать Прогулки на свежем воздухе Сокращение потребления алкоголя Соблюдение еженедельного плана тренировок Внедрение новых финансовых привычек Меньше времени в телефоне Меньше времени в социальных сетях Уменьшение потребления сладких напитков Сокращение еды на вынос Регулярный сон Приготовление пищи дома Уменьшение использования одноразового пластика Регулярное время пробуждения Ежедневная медитация или практика осознанности Меньше кофеиновых напитков (чай, кофе, энергетики) Присоединение к новому клубу или группе по интересам

