Как сделать здоровый образ жизни привычкой: советы психолога
Многие люди стремятся изменить свою жизнь к лучшему, но часто не знают, с чего начать. Психологи отмечают, что успех в этом зависит от маленьких, последовательных шагов, а не от резких решений.
Исследования показывают, что молодое поколение Z особенно активно стремится улучшить свой образ жизни, отдавая предпочтение здоровью, физической активности и контактам с природой. Издание express.co раскрывает проверенные стратегии и советы, которые помогают достигать поставленных целей и отказываться от вредных привычек.
Опрос 2000 взрослых показал, что 76% представителей поколения Z (в возрасте 18-28 лет) намерены внести положительные изменения в 2024 году, тогда как среди бэби-бумеров (60-78 лет) таких только 21%. Самые популярные цели молодежи – повысить физическую активность (35%), пить больше воды (32%) и похудеть, или нарастить мышечную массу (30%). Почти треть (29%) планирует перейти на здоровый рацион, а еще часть стремится больше читать и восстановить контакт с природой.
Меньше молодых людей планируют отказаться от кофеина или начать новое хобби (10%), а лишь 8% пытаются бросить курить в течение года. Заказанное компанией Philip Morris International исследование показало, что основными препятствиями являются недостаток мотивации (24%), ограниченное время (13%) и разочарование из-за медленного прогресса (11%). Для 8% участников также проблемой стало нежелание меняться.
Психолог Джо Хеммингс объяснила: "Для молодых людей разбивание больших целей на маленькие реалистичные шаги делает их более достижимыми. Прогресс не всегда происходит прямолинейно, и понимание этого помогает оставаться мотивированными, а не отчаявшимися. Изменения возможны, и они не обязательно должны произойти сразу".
На примере курения Хеммингс отмечает, что хотя лишь небольшая часть молодежи пытается бросить курить, многие уже переходят от сигарет к бездымным альтернативам, меняя привычки "в темпе, который кажется достижимым".
Опрос, проведенный с помощью OnePoll, показал, что начало с небольших целей – самый эффективный путь к устойчивым изменениям. 36% респондентов ставили перед собой одну цель, а 32% – две. Другие проверенные методы включают внесение изменений в ежедневную рутину, отмечание прогресса и ведение дневников или приложений для отслеживания результатов.
Социальная поддержка также является ключевым фактором: многие мотивируется изменениями, если делает их вместе с друзьями или семьей, празднует достижения или превращает цели в вызовы. Среди тех, кто пытался бросить курить, 54% представителей поколения Z отметили, что небольшие шаги помогли им достичь успеха. Бездымные альтернативы поддержали 40% респондентов, консультации медиков – 36%, вознаграждения – 35%, а поддержка близких – 33%.
Основные мотивы отказа от курения: улучшение здоровья (75%), экономия денег (48%) и забота о близких (37%).
Самые эффективные изменения образа жизни на 2026 год:
- Больше физической активности
- Пить достаточно воды
- Здоровый рацион питания
- Потеря веса или наращивание мышечной массы
- Больше читать
- Прогулки на свежем воздухе
- Сокращение потребления алкоголя
- Соблюдение еженедельного плана тренировок
- Внедрение новых финансовых привычек
- Меньше времени в телефоне
- Меньше времени в социальных сетях
- Уменьшение потребления сладких напитков
- Сокращение еды на вынос
- Регулярный сон
- Приготовление пищи дома
- Уменьшение использования одноразового пластика
- Регулярное время пробуждения
- Ежедневная медитация или практика осознанности
- Меньше кофеиновых напитков (чай, кофе, энергетики)
- Присоединение к новому клубу или группе по интересам
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как нужно питаться, чтобы прожить более 100 лет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.