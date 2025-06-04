Как снизить давление без таблеток: 3 ежедневные привычки, которые помогут избежать гипертонии

Высокое артериальное давление все чаще диагностируют у людей до 50 лет, и эта проблема охватывает значительную часть взрослого населения. Гипертония часто развивается без явных симптомов, но значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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К счастью, даже незначительные изменения в образе жизни могут дать положительные результаты уже через несколько недель. Издание express.co опубликовало три эффективных шага, которые помогут естественным путем снизить давление и улучшить общее состояние здоровья.

Врачи все чаще отмечают, что гипертония становится проблемой молодых.

"Я работаю в клинике уже два десятилетия. Раньше примерно один из пяти пациентов с гипертонией был моложе 30 лет. Теперь это число удвоилось. На сегодня каждый третий мой пациент – молодежь. Главная причина – лишний вес. Это одна из самых серьезных угроз, с которой мы имеем дело", – отметил профессор Джейкоб Джордж.

Диетолог Кортни Кассис поделилась своим подходом к естественному снижению давления, который она регулярно советует пациентам. И, по ее словам, эффект не заставляет себя ждать. Она отметила, что благодаря незначительным изменениям в питании можно заметно снизить давление в течение нескольких недель.

1. Откажитесь от переработанных продуктов и добавленного сахара

"Прежде всего, следует существенно уменьшить количество промышленно обработанных продуктов и добавленного сахара. Инсулинорезистентность и общий уровень воспаления в организме имеют тесную связь с высоким давлением", – отмечает Кортни.

К продуктам, которых следует избегать, она относит сладкие газированные напитки, полуфабрикаты, белый хлеб и все изделия, быстро повышающие уровень сахара в крови.

Подобную позицию поддерживает и Британский фонд сердца, который считает чрезмерное потребление ультраобработанной пищи значительным фактором риска гипертонии и ее осложнений. Это, к примеру, замороженная пицца, снеки, сладкие завтраки, консервы, выпечка и блюда из микроволновки.

2. Делайте ставку на натуральные продукты

Второй шаг – сделать акцент на цельных продуктах.

"Попробуйте чаще употреблять натуральные продукты – некрахмалистые овощи, ягоды и фрукты с низким гликемическим индексом, а также орехи и семена. Они содержат клетчатку, калий и магний – ключевые элементы, помогающие поддерживать давление в норме", – посоветовала диетолог.

Такой рацион не только стабилизирует давление, но и улучшает общее состояние организма. В рекомендациях NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) указано, что ежедневно следует употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов – как свежих, так и замороженных, сушеных или консервированных. Эти продукты должны составлять треть вашего рациона.

Еще треть меню должны составлять источники углеводов – макароны, рис или картофель, которые дают организму энергию. Не стоит также забывать о белке: его можно получить из бобовых, нежирного мяса, молочных продуктов или рыбы. Кроме того, стоит съедать как минимум две порции рыбы в неделю, одна из которых – жирная (лосось, скумбрия, сельдь).

3. Выбирайте правильную соль

Кортни также рекомендует обратить внимание на тип соли, которую вы используете.

"Вместо обычной поваренной соли лучше выбрать морскую. В ней содержатся минералы, необходимые для контроля артериального давления. В умеренном количестве морская соль может быть полезной", – отмечает она.

Однако Британский фонд сердца отмечает, что все виды соли – и поваренная, и морская – содержат натрий, который в больших дозах способен повышать давление.

По нормам NHS, взрослому человеку не стоит превышать суточную дозу соли в 6 граммов – это примерно одна чайная ложка. Избыток соли в рационе может привести к гипертонии и значительно увеличить риск инсульта и инфаркта.

Регулярная проверка давления – залог здоровья

Если у вас есть подозрения на гипертонию или вы относитесь к группе риска, NHS рекомендует обратиться к врачу. Особенно важно это сделать тем, кому больше 40 лет и кто не проверял давление в течение последних пяти лет. Измерить давление можно и в некоторых аптеках или медицинских центрах, которые предоставляют соответствующие услуги.

Ранее OBOZ.UA писал, что не стоит есть людям с гипертонией.

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