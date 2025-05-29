Мясо, которое вредит сердцу: диетолог рассказала, что не стоит есть при гипертонии

Артериальное давление – ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, и его стабильность во многом зависит от питания. Некоторые продукты, особенно определенные виды мяса, могут незаметно, но существенно ухудшить ситуацию.

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Избыток соли, консервантов и жиров в рационе прямо влияет на повышение давления. Диетолог Лиза Янг рассказала eatthis.com, какие мясные продукты хуже всего влияют на сердце и почему стоит от них отказаться.

Обработанные мясные изделия (деликатесы)

Разнообразные ветчина, индейка, салями, которые мы часто покупаем в магазине, удобны в приготовлении бутербродов, однако несут потенциальную угрозу для здоровья.

"Такие мясные изделия обычно содержат много соли и обрабатываются с применением нитрата натрия – консерванта, который ассоциируется с повышенным риском сердечных болезней. Избыточное потребление натрия напрямую связано с гипертонией", – предостерегает Янг.

Бекон

Это типичный ингредиент завтрака – ароматный, хрустящий, но очень вредный для людей с повышенным давлением.

"Бекон – это источник не только большого количества натрия, но и нитратов, способствующих повышению артериального давления", – объясняет Янг.

Всего одна полоска бекона содержит около 115 мг натрия. Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, суточная норма для людей с гипертонией не должна превышать 1500 мг натрия. Это означает, что даже несколько кусочков бекона могут быстро восполнить лимит.

Фастфуд

Хотя многие заведения быстрого питания стараются ввести полезные опции, некоторые позиции меню остаются вредными для людей с гипертонией. Особую осторожность стоит проявить при выборе чизбургеров и бутербродов с жареной курицей.

"Такие блюда часто содержат чрезмерное количество соли, жиров и калорий, что в совокупности ухудшает состояние артериального давления", – подчеркивает диетолог.

Вкус, конечно, привлекает, но вред для сердца – вполне реальный. Если вам приходится питаться в фастфуде, лучше выбирать менее обработанные или запеченные блюда.

Хот-доги

"Хот-дог – это еще один пример обработанного мяса с высоким содержанием натрия. Такая пища может серьезно влиять на повышение давления", – отмечает Янг.

Один обычный хот-дог содержит примерно 424 мг натрия – это почти 28% от максимально рекомендуемой дневной нормы для людей с высоким давлением.

Если у вас диагностирована гипертония или есть склонность к ней, стоит серьезно подумать об исключении хот-догов из меню. Несмотря на небольшой размер, они имеют значительное влияние на здоровье – большее, чем кажется на первый взгляд.

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