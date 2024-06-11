Как снизить риск развития диабета: 7 полезных советов

Укрепление здоровья и снижение риска диабета не должно быть сложной задачей. По словам Eatthis, внедряя следующие стратегии похудения, вы сможете улучшить общее самочувствие и снизить вероятность развития диабета.

1. Употребляйте омега-3 жирные кислоты

Включение омега-3 жирных кислот в свой рацион может значительно снизить риск развития диабета 2 типа. Жирная рыба, такая как дикий лосось, радужная форель, сардины и скумбрия, являются отличными источниками этих важных питательных веществ. Ставьте себе цель потреблять две порции жирной рыбы по 100 граммов в неделю.

2. Занимайтесь аэробикой и силовыми тренировками

Сочетание аэробных упражнений с упражнениями на укрепление мышц является отличным способом профилактики диабета 2 типа. Исследования показывают, что женщины, занимающиеся не менее 150 минут аэробикой в неделю и 60 минут упражнениями по укреплению мышц, снижают риск развития диабета на 33%.

3. Садитесь на средиземноморскую диету

Соблюдение средиземноморской диеты может помочь защититься от ожирения и снизить риск диабета на 21%. Она делает акцент на свежих фруктах и овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, рыбе и оливковом масле. Важно отметить, что нет четкого определения средиземноморской диеты, поэтому адаптируйте ее в соответствии со своими предпочтениями, сохраняя ее основные принципы.

4. Увеличить потребление магния

Потребление продуктов, богатых магнием, связано со снижением риска диабета. Тыквенные семена и черный шоколад являются его отличными источниками. Хотя необходимы дальнейшие исследования, повышенное потребление магния показало многообещающие результаты в снижении маркеров воспаления и улучшении резистентности к инсулину.

5. Предпочитайте целые фрукты, а не фруктовый сок

Выбор в пользу целых фруктов вместо фруктового сока может значительно снизить риск диабета. Исследование Гарвардской школы общественного здоровья показало, что регулярное потребление некоторых цельных фруктов, таких как черника, виноград и яблоки, снижает риск развития диабета 2 типа на 23%. Ежедневное употребление фруктового сока увеличивало риск на 21%.

6. Уменьшить потребление кислой пищи

Питание, которое способствует повышению кислотности, с большим количеством продуктов животного происхождения и переработанных продуктов может привести к проблемам с метаболизмом и снижению чувствительности к инсулину. Чтобы противостоять повышенной кислотности, включите в свой рацион больше щелочных продуктов, таких как овощи, фрукты и чай.

7. Сократите потребление красного мяса

Исследования показывают, что чрезмерное потребление красного мяса связано с повышенным риском диабета 2 типа. Чтобы снизить риск, рекомендуется сократить его потребление. Небольшие изменения, такие как уменьшение потребления красного мяса на половину порции в день, могут иметь существенное значение.

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