Как снизить вероятность заражения лихорадкой денге: полезные советы

Лихорадка денге – это вирусная инфекция, которая передается через комаров, представляет значительный риск для здоровья, если не принимать соответствующие меры предосторожности, отмечает NewsBytes.

Как снизить вероятность заражения лихорадкой денге:

1. Защита

Чтобы защититься от укусов комаров, используйте средства от комаров, содержащих пикаридин или масло лимонного эвкалипта, когда выходите на улицу, особенно в часы активности комаров рано утром и вечером. Кроме того, ношение рубашек или футболок с длинными рукавами, брюк, закрытой обуви и носков поможет уменьшить количество открытых участков кожи и обеспечить лучшую защиту.

2. Держитесь подальше от мест размножения комаров

Предотвращайте размножение комаров, регулярно опорожняя, накрывая или обрабатывая любые емкости, собирающие и удерживающие воду, например, цветочные горшки или ведра. Застоявшаяся вода является идеальной средой для размножения этих насекомых.

3. Следуйте советам врача

Чтобы предотвратить инфекции и осложнения, соблюдайте правила гигиены. Если вы чувствуете такие симптомы, как высокая температура, сильная головная боль, боли в суставах и мышцах, сыпь или усталость, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если у вас диагностировали лихорадку денге, тщательно следуйте инструкциям врача.

4. Не игнорируйте симптомы

Если вы подозреваете у себя лихорадку денге, воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу для установления точного диагноза и назначения соответствующего лечения. Раннее обнаружение и медицинское вмешательство имеют решающее значение.

5. Избегайте мест, где есть много комаров

Будьте в курсе рекомендаций и советов органов здравоохранения по профилактике лихорадки денге. Минимизируйте влияние комаров, оставаясь в помещении в часы пиковой их активности. Желательно отложить планы путешествий в районы с высоким уровнем передачи денге, особенно во время вспышек заболевания.

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