Как снизить вред от сидячей работы: исследователи дали ответ

Шведские ученые рассказали, что людям с сидячей работой нужно подниматься со стула каждые 30 минут и делать физические упражнения. Такие простые действия улучшают общее состояние здоровья и нормализуют уровень сахара в крови.

Профессор из Каролинского Института Эрик Наслунд заявил, что активный образ жизни положительно сказывается на метаболизме, передает Today UK News. В исследовании говорится, что каждый час, проведенный в положении сидя или лежа, увеличивает риск метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Для получения результатов ученые 3 недели наблюдали за 16 людьми с лишним весом, которые вели малоподвижный образ жизни или имели сидячую работу. В течение 10 часов они каждые полчаса вставали и занимались активностью на протяжении 3 минут. Они ходили по комнате или поднимались по лестнице. В итоге у людей было замечено улучшение кровотока.

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Исследователи рекомендовали делать физические упражнения минимум по 20 минут три раза в неделю, а на сидячей работе регулярно вставать и двигаться.

Терапевт из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке (США) добавил, что сидение – это новое курение.

"Если вы не двинетесь с места, вы замерзнете. Каждая калория, которую вы не тратите из-за того, что сидите весь день, – это калория, которую вы не сжигаете, мышцы, которые вы не используете, кровообращение, которое не задействуется", – сказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, качественный сон, физические упражнения и употребление большего количества свежих фруктов и овощей являются ключевыми факторами психического здоровья у молодых людей.