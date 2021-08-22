Как собрать идеальную аптечку для отпуска или похода в горы: важные советы
В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень лекарственных средств, которые необходимо брать с собой в отпуск или путешествие в лес или горы. Там отметили: путешественники должны носить с собой аптечку и использовать ее только в случае наступления неотложной ситуации.
Соответствующие советы опубликовали на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины. В учреждении напомнили, что в походе путешественники могут получить травму, потерю крови и боль, аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке или анафилактический шок), пищевое отравление, обезвоживание, переохлаждение или перегрев.
Более того, человек может страдать от обострения хронических заболеваний, предостерегли в ЦОЗ.
Лекарственные средства, которые могут понадобиться в походе:
антидиарейные средства;
сорбенты;
оральные смеси для регидратации;
нестероидные противовоспалительные средства;
обезболивающие и жаропонижающие препараты;
противоаллергические средства;
глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);
современные антисептические средства для обработки ран;
рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).
Средства, которые могут помочь в случае травмы:
жгут или турникет, который останавливает кровь;
материалы для перевязки (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);
эластичный бинт (используется при растяжении связок)
спиртосодержащих антисептик для рук (содержащий не менее 60% спирта);
шины для иммобилизации травмированных конечностей;
термоодеяло.
Медицинские устройства:
электронный термометр;
пульсоксиметр;
пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).
Кроме медицинских средств, в ЦОЗ посоветовали взять в путешествие:
шляпу с широкими полями , чтобы затенить лицо, уши и шею;
солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей);
средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA / UVB" с SPF 30 и более на этикетке;
средства от насекомых;
средства личной гигиены;
презервативы.
Кроме того, люди, имеющие хронические заболевания должны взять с собой лекарства, которые необходимы им регулярно.
"Помните, что медикаментозную терапию назначает только ваш врач! Перед походом, обязательно обратитесь за консультацией. Семейный врач поможет сформировать для вас личную аптечку, и вы точно возьмете только необходимое и будете знать, в каких случаях ее следует использовать!" – подчеркнули в Центре общественного здоровья.
Ранее OBOZREVATEL писал:
за что могут арестовать туриста в разных странах мира: советы путешественникам.
10 главных правил поведения в походе, чтобы не испортить пеший тур ни себе, ни своим попутчикам.
Что нужно знать перед поездкой в Египет: 7 главных советов туристам.