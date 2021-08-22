Как собрать идеальную аптечку для отпуска или похода в горы: важные советы

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень лекарственных средств, которые необходимо брать с собой в отпуск или путешествие в лес или горы. Там отметили: путешественники должны носить с собой аптечку и использовать ее только в случае наступления неотложной ситуации.

Соответствующие советы опубликовали на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины. В учреждении напомнили, что в походе путешественники могут получить травму, потерю крови и боль, аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке или анафилактический шок), пищевое отравление, обезвоживание, переохлаждение или перегрев.

Более того, человек может страдать от обострения хронических заболеваний, предостерегли в ЦОЗ.

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Лекарственные средства, которые могут понадобиться в походе:

антидиарейные средства;

сорбенты;

оральные смеси для регидратации;

нестероидные противовоспалительные средства;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

противоаллергические средства;

глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);

современные антисептические средства для обработки ран;

рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).

Средства, которые могут помочь в случае травмы:

жгут или турникет, который останавливает кровь;

материалы для перевязки (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);

эластичный бинт (используется при растяжении связок)

спиртосодержащих антисептик для рук (содержащий не менее 60% спирта);

шины для иммобилизации травмированных конечностей;

термоодеяло.

Медицинские устройства:

электронный термометр;

пульсоксиметр;

пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).

Кроме медицинских средств, в ЦОЗ посоветовали взять в путешествие:

шляпу с широкими полями , чтобы затенить лицо, уши и шею;

солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей);

средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA / UVB" с SPF 30 и более на этикетке;

средства от насекомых;

средства личной гигиены;

презервативы.

Кроме того, люди, имеющие хронические заболевания должны взять с собой лекарства, которые необходимы им регулярно.

"Помните, что медикаментозную терапию назначает только ваш врач! Перед походом, обязательно обратитесь за консультацией. Семейный врач поможет сформировать для вас личную аптечку, и вы точно возьмете только необходимое и будете знать, в каких случаях ее следует использовать!" – подчеркнули в Центре общественного здоровья.

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