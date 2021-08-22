Как собрать идеальную аптечку для отпуска или похода в горы: важные советы

Ольга Липич
Ольга Липич
Новости медицины
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Как собрать идеальную аптечку для отпуска или похода в горы: важные советы

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень лекарственных средств, которые необходимо брать с собой в отпуск или путешествие в лес или горы. Там отметили: путешественники должны носить с собой аптечку и использовать ее только в случае наступления неотложной ситуации.

Соответствующие советы опубликовали на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины. В учреждении напомнили, что в походе путешественники могут получить травму, потерю крови и боль, аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке или анафилактический шок), пищевое отравление, обезвоживание, переохлаждение или перегрев.

Более того, человек может страдать от обострения хронических заболеваний, предостерегли в ЦОЗ.

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Лекарственные средства, которые могут понадобиться в походе:

  • антидиарейные средства;

  • сорбенты;

  • оральные смеси для регидратации;

  • нестероидные противовоспалительные средства;

  • обезболивающие и жаропонижающие препараты;

  • противоаллергические средства;

  • глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);

  • современные антисептические средства для обработки ран;

  • рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).

В Минздраве рассказали, как собрать аптечку для похода

Средства, которые могут помочь в случае травмы:

  • жгут или турникет, который останавливает кровь;

  • материалы для перевязки (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);

  • эластичный бинт (используется при растяжении связок)

  • спиртосодержащих антисептик для рук (содержащий не менее 60% спирта);

  • шины для иммобилизации травмированных конечностей;

  • термоодеяло.

Медицинские устройства:

  • электронный термометр;

  • пульсоксиметр;

  • пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).

Как собрать идеальную аптечку для отпуска или похода в горы: важные советы

Кроме медицинских средств, в ЦОЗ посоветовали взять в путешествие:

  • шляпу с широкими полями , чтобы затенить лицо, уши и шею;

  • солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей);

  • средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA / UVB" с SPF 30 и более на этикетке;

  • средства от насекомых;

  • средства личной гигиены;

  • презервативы.

Кроме того, люди, имеющие хронические заболевания должны взять с собой лекарства, которые необходимы им регулярно.

"Помните, что медикаментозную терапию назначает только ваш врач! Перед походом, обязательно обратитесь за консультацией. Семейный врач поможет сформировать для вас личную аптечку, и вы точно возьмете только необходимое и будете знать, в каких случаях ее следует использовать!" – подчеркнули в Центре общественного здоровья.

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Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
УкраинаМинистерство здравоохранения