Как сохранить бананы: легкий способ продлить свежесть фрукта

Мы все знаем, что бананы быстро созревают. И со временем эти фрукты дома начинают портиться и чернеть.

Если вы приобретаете бананы в начале недели и хотите, чтобы они пролежали до следующих выходных, есть простой трюк, который поможет сохранить их свежими подольше. Об этом пишет издание eatthis.com.

Почему бананы так быстро созревают?

Бананы, как и многие другие фрукты, выделяют газ этилен, являющийся растительным гормоном, стимулирующим процесс созревания. Фрукты и овощи, такие как авокадо, помидоры и картофель, выделяют этилен во время созревания. Следовательно, хранить такие продукты следует отдельно от чувствительных к этилену продуктов.

Как сохранить бананы свежими?

Чтобы замедлить процесс созревания бананов, необходимо обернуть их стебли полиэтиленовой пленкой. Это предотвращает выделение газа этилена. Зафиксируйте пленку резинкой для большей надежности. После проведения эксперимента, Food52 обнаружили, что наиболее эффективным методом является заделка каждого стебля отдельно. После покупки бананов разделите их и оберните стебли пластиком. Когда бананы достигнут нужной зрелости, их можно хранить в холодильнике, что позволит продлить этот уровень зрелости. Но помните, что зеленые бананы не созреют в холодильнике и после хранения они просто почернеют.

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