Как сохранить фигуру после 50 лет: что нужно знать

С возрастом становится все сложнее поддерживать подтянутую и стройную фигуру, особенно для тех, кому за 50. Eatthis рассказал, что исследование, проведенное Agency for Healthcare Research and Quality в 2013 году, указывает на средний привес в 0,5-1 кг в год, который поначалу может показаться незначительным, но со временем может значительно скапливаться.

Чтобы сохранить стройное тело с возрастом, важно есть белок во время каждого приема пищи. Роксана Эхсани, зарегистрированный диетолог-диетолог и национальный пресс-секретарь Академии питания и диетологии, объясняет важность этой привычки.

Переваривание белка требует расхода калорий, а потребление продуктов, таких как куриная грудка на гриле, рыба, вкрутую сваренные яйца или эдамаме, временно ускоряет метаболизм. Этот процесс не только помогает сохранить мышечную и костную массу, но и способствует поддержанию стройности тела. Следует отметить, что большая мышечная масса способствует повышению метаболической активности, что приводит к непрерывному сжиганию калорий как во время отдыха, так и в активный период.

С возрастом как мышечная, так и костная масса имеют тенденцию к постепенному уменьшению. Потребление достаточного количества белка с каждым приемом пищи является эффективным способом сохранить и поддержать здоровье мышц и костей в долгосрочной перспективе. Многочисленные исследования также подтверждают связь между потреблением белка и сохранением мышечной массы.

1. Оцените свое потребление белка

Произведите оценку ваших продуктов и проследите, достаточно ли белка вы получаете во время каждого приема пищи и перекуса. Это можно сделать с помощью приложения для отслеживания пищи, чтобы контролировать количество употребленных граммов белка.

2. Измените продукты, не богатые белок

Потребляя такие блюда, как блины или тосты на завтрак, оптимизируйте содержание белка, добавляя арахисовое масло, миндальное молоко или яйца. Важно помнить, что такие начинки как сливочное масло или сливочный сыр не обеспечат его достаточное количество. Кроме того, некоторые варианты из цельного зерна, такие как блины из цельной пшеницы или пророщенный хлеб, могут предложить достаточное количество белка.

3. Придавайте приоритет белку в обед

Убедитесь, что ваш обед содержит источник белка в достаточном количестве. Как правило, большинство людей получают пользу от около 100 граммов белка за один прием пищи.

4. Переоцените свои перекусы

Проанализируйте свои перекусы и подумайте о том, чтобы включить в них продукты, содержащие белок. Вместо того чтобы потреблять только чипсы или фрукты, попробуйте добавить хумус, соус из черной фасоли, фисташки, грецкие орехи, тыквенные семена или сыр.

5. Ешьте растительные источники белка

Рекомендуется разнообразить свои источники белка за счет растительных продуктов. Включите эдамаме, тофу, сейтан, греческий йогурт, сыр, орехи, семена, пророщенные зерна или хлеб в блюда и закуски, чтобы обеспечить его достаточное потребление из неживотных источников.

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