Как сохранить яркие и здоровые крашеные волосы: 5 правил ухода

От новейших коричневых оттенков до смелых и ярких розовых – тенденции окрашивания волос стремительно растут в популярности. Существует целый ряд мер, которые вы можете принять, чтобы защитить и сохранить здоровье ваших окрашенных волос. По словам News Bytes, следуя этим советам, вы сможете сохранить его ярким и красивым.

Мытье

После окрашивания волос важно набраться терпения, прежде чем тянуться к бутылочке с шампунем. Подождите по крайней мере 2-3 дня, прежде чем снова мыть голову. Содержащийся в краске для волос аммиак открывает кутикулы, чтобы принять цвет, и нужно время, чтобы эти кутикулы полностью закрылись.

Выбираем правильные средства

Выбирайте средства по уходу, специально разработанные для окрашенных волос. Выбирайте шампуни и кондиционеры, удовлетворяющие потребности химически обработанных волос. Убедитесь, что они не содержат спирта и сульфатов, так как эти ингредиенты могут его повредить.

Увлажнение

Химические вещества, входящие в состав краски для волос, часто уносят влагу, делая пряди сухими и ломкими. Однако с этим можно сражаться. Ежедневное кондиционирование после мытья может быть полезно, но еще лучшие результаты дадут специально разработанные маски для волос.

Ограничьте чрезмерное мытье головы

Чтобы избежать тусклых и вялых окрашенных волос, воздержитесь от ежедневного мытья. Оно удаляет как цвет, так и важную влагу, делая пряди сухими и тусклыми.

Ограничьте мытье окрашенных волос до двух-трех раз в неделю. Если между мойками вы чувствуете, что вашим волосам нужно немного внимания, воспользуйтесь кондиционером.

Внимательная подкраска

Регулярная подкраска поможет сохранить цвет волос свежим и ярким. Когда вы начинаете красить его, вполне естественно хотеть экспериментировать с разными оттенками.

Однако важно давать волосам время на отдых между подкрашиваниями. Постоянные химические процедуры могут привести к перенапряжению локонов, поэтому дайте ему немного времени, чтобы восстановиться и вернуть свою природную силу.

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