Как стресс и высокий уровень кортизола влияет на вес и состояние здоровья

Кортизол часто ассоциируется со стрессом и набором веса, но исследования еще не дали четкого ответа относительно его связи с накоплением жира в животе. Тем не менее есть факторы, которые могут помочь снизить риск влияния кортизола на ваш вес и здоровье.

Регулярные физические нагрузки, правильное питание и управление стрессом помогают поддерживать уровень этого гормона в норме. Что нужно знать о кортизоле и как эти факторы помогают уменьшить потенциально негативные эффекты, рассказали в Eat This, Not That.

Что следует знать о кортизоле?

Кортизол — это гормон, который вырабатывается надпочечниками и выполняет важные функции, такие как контроль артериального давления, уровня сахара в крови и метаболизма. Его уровень меняется в течение дня, обычно максимальный он утром, а минимальный - ночью.

Уровень кортизола может повышаться из-за различных факторов, в частности хронического и острого стресса, физических нагрузок и психологического стресса. Стресс является главным фактором, влияющим на выработку этого гормона, причем женщины более чувствительны к стрессу и имеют более высокий уровень кортизола после стрессовых ситуаций по сравнению с мужчинами.

Как контролировать уровень стресса с помощью рациона?

Для поддержания стабильного уровня кортизола ешьте нежирный белок, полезные жиры и волокнистые овощи.

Ограничьте углеводы с высоким гликемическим индексом (быстро усваиваемые углеводы с низким содержанием клетчатки).

Для снижения стресса попробуйте адаптогенные добавки, как ашвагандха и кордицепс.

Избегайте кофеина, поскольку он может вызвать побочные эффекты, подобные кортизолу (бессонница и высокое давление).

Ограничьте алкоголь, сахар и обработанные углеводы, которые могут ухудшить обмен углеводов при высоком уровне кортизола.

Что снижает уровень стресса?

Для эффективного контроля стресса важно не только правильное питание, но и успокаивающие упражнения. Эти практики помогают снизить уровень гормона стресса и могут быть особенно полезными после напряженных ситуаций.

Кроме того, регулярные релаксационные упражнения позволяют перенастроить реакцию организма на стресс, уменьшая его негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Это может стать важным инструментом для сохранения здоровья, поскольку избыток кортизола способствует развитию многих проблем со здоровьем.

