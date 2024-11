Как сывороточный протеин влияет на ваше здоровье и тело

После изнурительной тренировки телу необходимо восстановить мышцы, потребляя больше белка и углеводов, из-за чего большинство спортсменов выбирают питательные протеиновые коктейли. Хотя сывороточный протеиновый коктейль может быть удобным вариантом, однако за один раз не стоит употреблять более 30 г белка, поскольку это максимальное количество, которое организм может усвоить.

Кроме того, сывороточный протеин подходит далеко не всем, и его потребление может привести к нежелательным побочным эффектам. Как именно протеиновые коктейли могут повлиять на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Уменьшение вздутия

Избегайте употребления слишком большого количества сывороточного протеина за один раз, поскольку это может вызвать вздутие живота и газы, особенно если у вас есть чувствительность к лактозе или синдром раздраженного кишечника. Сывороточный протеин содержит лактозу, которую многие люди не могут легко усвоить. Кроме того, если вы склонны к проблемам с пищеварением, рассмотрите возможность уменьшения дозы или выбора безлактозных вариантов. Помните, что умеренность является ключом к комфортному употреблению.

Боль в животе

Если у вас серьезная непереносимость лактозы, учтите, что сывороточный протеин может вызвать дискомфорт, поскольку он содержит небольшое количество лактозы. Таким образом, для тех, кто чувствителен к лактозе лучшим выбором является приобретение растительного протеина из гороха или коричневого риса.

Рост и поддержка мышц

Выбирайте сывороточный протеин для повышения восстановления и синтеза мышц благодаря высокой концентрации аминокислот с разветвленной цепью (BCAA). Исследования свидетельствуют о том, что сывороточный протеин способствует большему синтезу мышечного белка по сравнению с соевыми продуктами. Поэтому, используйте его для поддержки вашего тренировочного процесса.

Увеличенное употребление сахара

Выбирая сывороточный протеиновый коктейль, обращайте внимание на содержание сахара, поскольку некоторые марки могут содержать до 23 граммов на порцию, что может повлиять на здоровье сердца. Обязательно читайте этикетки, чтобы избежать чрезмерного потребления сахара и учтите, что здоровый протеиновый коктейль не должен быть на вкус, как сладкий молочный коктейль.

Можете подвергнуться воздействию токсинов

Остерегайтесь сывороточного белка, ведь он может содержать вредные ингредиенты. Исследование Clean Label Project показало, что многие популярные белковые порошки содержат токсины, включая тяжелые металлы. Особенно это касается шоколадных вариантов. Поэтому, всегда проверяйте состав продукта перед покупкой.

