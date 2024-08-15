Как сжечь жир на животе без посещения тренажерного зала: действенные советы

Достичь отличного результата можно и без изнуряющих часов в тренажерном зале. На самом деле идеальное место для формирования мышц пресса и выравнивания живота – это ваш собственный дом.

Перед тем как тратить много времени и средств на фитнес-залы, попробуйте простые методы сжигания жира на животе. Их опубликовало издание eatthis.com.

Метод №1: Замена масла

Обратите внимание на используемое растительное масло. Вероятно, она содержит сафлоровое масло в сочетании с другими, например соевым или кукурузным. Это касается и вашей заправки для салата. Интересный факт: исследование, проведенное Пенсильванским университетом, показало, что те, кто употреблял авокадо, теряют почти 2% жира на животе всего за месяц. Для достижения такого результата достаточно трех столовых ложек масла в день.

Метод №2: Жуйте мятную жевательную резинку

Мятное эфирное масло, содержащееся в листьях мяты, обладает успокаивающими свойствами, действующими как мышечный релаксант и способствующим уменьшению жировых отложений. Исследование, опубликованное в Journal of Neurological and Orthopedic Medicine, показало, что люди, нюхавшие перечную мяту каждые два часа, теряли в среднем 2 кг в месяц. В следующий раз, когда почувствуете голод, попробуйте мятную резинку и это может помочь вам избежать нежелательных калорий.

Метод №3: Займитесь фитнесом на дому

"Чтобы похудеть, нужно тренироваться разумно и постоянно бросать вызов своему телу. Если вы постоянно выполняете одни и те же упражнения, прогресс будет минимальным", – говорит тренер Дэн Робертс.

Попробуйте бесплатное приложение 30-Day Fit Moves Challenge для телефона или Apple Watch, чтобы ежедневно разнообразить тренировки за пять минут или менее, не выходя из дома и без использования оборудования.

Метод №4: Пейте чай с травами и специями

Когда речь идет о контроле веса, чай с травами – это отличный напиток для вашего рациона. Такой чай содержит черный чай с добавлением трав и специй, таких как имбирь, кардамон, корица, фенхель, гвоздика и перец. Это сочетание помогает бороться с воспалением, уменьшать вздутие живота, стабилизировать уровень сахара в крови и даже снижать холестерин. Кроме этого, чай помогает организму быстрее справиться со стрессом и снижает уровень кортизола – гормона стресса, способствующего накоплению жира в области живота.

Метод №5: Потребляйте больше витаминов D и C

Если вы хотите удвоить результаты, которые вы уже получили, добавьте в свой рацион витамин D и кальций. Исследование, опубликованное в Nutrition Journal, показало, что за четыре недели эксперимента участники, получавшие эти два питательных вещества, потеряли вдвое больше жира, чем те, кто этого не делал. Эти витамины можно обнаружить в некоторых йогуртах.

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