Как терять вес правильно: эффективное расписание для голодания

Если вы хотите похудеть и улучшить свою форму, наверняка вы размышляли о методе периодического голодания. Этот способ действительно может быть эффективным, однако при условии если придерживаться четких рекомендаций и не отказываться от любимой пищи.

Если вы уже экспериментировали с различными графиками, однако не получили желаемого результата, попробуйте двухдневную программу от специалистов из Чикаго. Как именно это работает и можно ли благодаря периодическому голоданию достичь оптимальных результатов, рассказали в Eat This, Not That.

Согласно мета-анализу, который был опубликовангруппой исследователей из Университета Иллинойса, что в Чикаго, ученые исследовали влияние периодического голодания на сон, среди взрослых с избыточным весом и ожирением. Ученые обнаружили, что показатели качества и продолжительности сна среди участников этого эксперимента не изменились, однако им удалось сделать другое важное открытие.

В исследованиях, включавших ограничения в еде (на 4-10 часов) и голодание (через день), участники потребляли около 600 калорий в дни голодания, а также ели сколько угодно в дни без ограничений. Таким образом, это позволяло им чередовать периоды голодания с днями, когда еда для них была доступна в свободном доступе.

Ученые предполагают, что такой метод "от легкого до умеренного" похудения, может уменьшить вес на 1-6% от первоначального уровня. Однако, хотя потеря до 6% массы может казаться значительной, специалисты по питанию советуют выбирать медленные и сбалансированные методы для поддержания здоровой потери веса. Они отмечают, что во время периодического голодания, важно обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

