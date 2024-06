Не делайте этого во время интервального голодания: советы от диетолога

Интервальное голодание - это режим питания, который может помочь улучшить метаболизм, уменьшая общее количество потребляемых калорий и улучшить сжигание лишнего жира. Этот метод похудения также может способствовать улучшению контроля уровня сахара в крови и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, периодическое голодание требует определенной стратегии, ответственности и силы воли. В Eat This, Not That! поделились главными советами для успешного похудения от диетолога Менди Энрайт, известной своими практическими и доступными советами в соцсетях.

Окно более 8 часов

Самой большой ошибкой при интервальном режиме является ограничение окна приема пищи слишком узким временным промежутком. Энрайт отметила, что 16-часовое окно при 8-часовом приеме пищи может быть слишком строгим как для вас, так и для организма. При этом, бороться с чувством голода - это все равно, что заставлять себя ждать 16 часов, чтобы сходить в туалет. Таким образом, важно прислушиваться к своему телу и быть к себе добрее.

Расширение интервала

Диетолог советует не начинать интервальное голодание со слишком жестких ограничений, чтобы избежать возможных неудач на пути к похудению. Она рекомендует начинать с 12-часового интервала, подстраиваясь под голод, энергию и график.

Дополнительный пропуск периодического голодания

Энрайт отмечает, что длительные периоды депривации часто приводят к потреблению 1-2 больших порций пищи в день, что существенно мешает похудению. Она говорит, что: "Это не только не идеально для вашей энергии и метаболизма, но и является быстрым путем к ужасному ночному сну".

Советы во время застолья

Чтобы получать максимальную пользу от подобного режима питания и ускорить желаемый результат, Энрайт советует придерживаться трех правил питания. В частности, вы должны есть раньше, чаще и контролировать, чтобы ваши порции всегда были сбалансированными.

