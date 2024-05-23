Интервальное голодание: все, о чем вам следует знать выбирая такую диету
Интервальное голодание - это эффективный метод для улучшения здоровья и потери веса. Такой режим питания приобретает актуальность как фитнес-инструмент, который упрощает жизнь, помогает похудеть и может продлить продолжительность жизни.
Действительно ли интервальное голодание является эффективным способом избавиться от лишних килограммов, как это работает и существуют ли предостережения к такому методу? Об этом узнавали в OBOZ.UA.
Определение
Интервальное голодание - это модель питания, которая заключается в регулярных периодах приема пищи. Она не определяет конкретные продукты для потребления, но указывает на время, когда их следует употребить. Такой подход отличается от обычных диет и может включать такие методы, как 16-часовое или 24-часовое голодание.
Методы
- Метод 16/8 – это пропуск завтрака и еды только в течение 8 часов в день, например, с 14:00 до 22:00. Остальные 16 часов – голодание.
- Подход "Еж-стоп-ед" предполагает голодовку в течение 24 часов один или дважды в неделю.
- Диета 5:2 – это ограничение потребления только до 500-600 калорий в течение 2 дней. В другие дни разрешается питаться обычно.
Эффект
Периодическое голодание увеличивает уровень гормона роста в пять раз, что способствует потере жира и набору мышечной массы. Кроме того, это может изменить функционирование генов, влияющих на долголетие и иммунитет. Также, такое питание может снизить уровень инсулина, что облегчает растворение жировых отложений, а также способствовать процессу восстановления клеток.
Преимущества
- Способствует снижению веса и жира на животе, не требуя радикальной диеты.
- Интервальное голодание может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.
- Может бороться с воспалением, снизить риск сердечных заболеваний и холестерина. А также, помочь предотвратить некоторые виды рака, улучшить функции мозга и увеличить продолжительность жизни.
Предостережение
Длительное голодание может привести к временным побочным эффектам, таким как усталость, слабость и ухудшение функций мозга. Если вы имеете определенные проблемы со здоровьем, перед началом интервального голодания следует проконсультироваться с врачом.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие методы периодической голодовки следует попробовать.
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