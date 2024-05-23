Интервальное голодание: все, о чем вам следует знать выбирая такую диету

Интервальное голодание - это эффективный метод для улучшения здоровья и потери веса. Такой режим питания приобретает актуальность как фитнес-инструмент, который упрощает жизнь, помогает похудеть и может продлить продолжительность жизни.

Действительно ли интервальное голодание является эффективным способом избавиться от лишних килограммов, как это работает и существуют ли предостережения к такому методу? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Определение

Интервальное голодание - это модель питания, которая заключается в регулярных периодах приема пищи. Она не определяет конкретные продукты для потребления, но указывает на время, когда их следует употребить. Такой подход отличается от обычных диет и может включать такие методы, как 16-часовое или 24-часовое голодание.

Методы

Метод 16/8 – это пропуск завтрака и еды только в течение 8 часов в день, например, с 14:00 до 22:00. Остальные 16 часов – голодание.

Подход "Еж-стоп-ед" предполагает голодовку в течение 24 часов один или дважды в неделю.

Диета 5:2 – это ограничение потребления только до 500-600 калорий в течение 2 дней. В другие дни разрешается питаться обычно.

Эффект

Периодическое голодание увеличивает уровень гормона роста в пять раз, что способствует потере жира и набору мышечной массы. Кроме того, это может изменить функционирование генов, влияющих на долголетие и иммунитет. Также, такое питание может снизить уровень инсулина, что облегчает растворение жировых отложений, а также способствовать процессу восстановления клеток.

Преимущества

Способствует снижению веса и жира на животе, не требуя радикальной диеты.

Интервальное голодание может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Может бороться с воспалением, снизить риск сердечных заболеваний и холестерина. А также, помочь предотвратить некоторые виды рака, улучшить функции мозга и увеличить продолжительность жизни.

Предостережение

Длительное голодание может привести к временным побочным эффектам, таким как усталость, слабость и ухудшение функций мозга. Если вы имеете определенные проблемы со здоровьем, перед началом интервального голодания следует проконсультироваться с врачом.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие методы периодической голодовки следует попробовать.

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