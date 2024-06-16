Как то, что мы едим влияет на развитие деменции: чего следует избегать с возрастом

Беспокойство относительно потенциального развития деменции часто возникает с возрастом. По информации Eatthis, поскольку лекарства против нее не существует, очень важно определить факторы, которые могут снизить риск этого заболевания.

Недавнее исследование показало, что сокращение потребления продуктов с высокой степенью обработки может являться одним из способов снижения риска. Эти продукты, включающие газировку, чипсы, хот-доги, пончики, гамбургеры, картофель фри, белый хлеб, пиццу и пирожные, часто являются любимыми среди многих.

В исследовании, проведенном в шести бразильских городах и опубликованном в журнале JAMA Neurology, приняли участие более 10 000 участников в возрасте от 35 до 74 лет. Бразильцы, равно как и американцы, любят фаст-фуд, и примерно от 20% до 30% их ежедневного потребления калорий приходится на ультрапереработанные продукты.

Исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу провели когнитивные тесты участников в начале и конце 10-летнего периода. Результаты показали, что у тех, кто потреблял больше ультрапереработанных продуктов, наблюдалось на 28% быстрее снижение глобальных когнитивных функций и на 25% быстрее снижение исполнительных функций мозга, таких как память, решение проблем, внимание и самоконтроль по сравнению с теми, кто потреблял меньше нездоровой пищи.

Хотя исследование не установило прямую причинно-следственную связь между потреблением ультрапереработанной пищи и деменцией, его результаты согласовываются с предыдущими. Диеты, богатые ультраобработанными продуктами, связаны с более высокими показателями ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с повышенным риском снижения когнитивных функций. Продукты, которые приводят к увеличению веса и вредны для сердца, как правило, также опасны для мозга.

Следует отметить, что потребление от 20% до 30% суточной нормы калорий из ультраобработанных продуктов для человека с суточным рационом 2000 калорий составляет примерно 400-600 калорий. Неудивительно, что некоторые сладкие кофейные напитки содержат 380 калорий, а чизбургер содержит около 600 калорий.

Идентифицировать продукты с высокой степенью переработки очень просто, если выучить состав. Список ингредиентов, как правило, длинный, содержит консерванты, красители и сложные для произношения химические вещества.

Однако важно различать продукты с высокой степенью переработки, которые вредят здоровью мозга и продукты, которые можно употреблять в умеренных количествах. Нецельнозерновой хлеб и хлебобулочные изделия, йогурты с добавлением сахара, консервированные супы и соусы относятся к первой категории.

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