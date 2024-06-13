Как углеводы влияют на сброс лишнего веса: что следует знать

Углеводы, группа продуктов питания, которую многие считают вредной, оказались под пристальным вниманием из-за их потенциального влияния на нашу талию. Однако последние исследования показывают, что не все виды одинаково влияют на вес. По словам Eatthis, несмотря на популярность низкоуглеводных и кетогенных диет, понимание различий между разными источниками углеводов чрезвычайно важно.

Улучшение метаболизма

Вопреки расхожему мнению, переход на низкоуглеводную диету не всегда может быть решением для похудения. 16-недельное клиническое исследование, проведенное Комитетом врачей за ответственную медицину, показало, что люди, которые придерживались низкокалорийной растительной диеты с увеличенным потреблением углеводов, действительно потеряли больше веса, чем их коллеги, которые продолжали потреблять животные белки.

Уменьшение опасного висцерального жира

Углеводы могут играть определенную роль в борьбе с особо вредным типом жира, который называется висцеральным и связан с такими заболеваниями, как болезни сердца и диабет. У людей, придерживавшихся диеты с высоким содержанием углеводов растительного происхождения, наблюдалось значительное уменьшение висцерального жира, что способствовало улучшению общего состояния здоровья и самочувствия.

Уменьшение вздутия живота

Диета, богатая углеводами с высоким содержанием клетчатки, может помочь решить неудобную проблему вздутия живота. Исследование, опубликованное в журнале Clinical and Translational Gastroenterology в 2020 году, показало, что люди, придерживавшиеся диеты с высоким содержанием углеводов и клетчатки, испытывали меньшее вздутие живота по сравнению с теми, кто придерживался планов питания, богатых белками или ненасыщенными жирами.

Потенциальное влияние на видимый жир на животе

Хотя богатая углеводами диета может иметь свои преимущества, исследования также показали потенциальную связь с видимым жиром на животе. Исследование 2015 года, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что после похудения люди, придерживавшиеся низкоуглеводной диеты, имели на 4,4% меньше жировой массы, чем те, кто соблюдал диету с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жира. Для тех, кто стремится снизить свою талию, осознание привычек, способствующих образованию жира на животе, становится решающим.

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