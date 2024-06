Как изменить свой план похудения, чтобы добиться стабильных результатов: главные секреты

Несмотря на многочисленные попытки похудеть, часто большинство из них не доводятся до конца. Эксперты говорят, что дело не в том, что у нас нет правильных целей, а в плане, который нужно изменить.

Поэтому специалисты советуют применить более реалистичный подход к похудению, который позволит вам не только пережить первые три месяца, но и в последующие годы. Издание Eat This Not That публикует несколько идей, как похудеть навсегда.

Мерные чашки

Один из главных советов – используйте мерные чашки и столовые ложки, потому что отмеривание порций является одним из самых эффективных способов контролировать потребление калорий. Это может быть очень полезным, ведь поможет контролировать потребление калорий, когда речь идет о потере веса.

Купите пищевые весы

Еще один важный совет – приобретите пищевые весы. Например, многие люди едят курицу и лосось, которые полезны, но все же способствуют поступлению калорий. Поместив их на весы, вы увидите, что дополнительные пару кусочков могут легко добавить еще 70 калорий в день. Но, сделав эту процедуру привычкой, вы никогда не поймете, как жили без нее.

Изучите "язык" размеров порций

Соблюдайте рецепты и советы при приготовлении и потреблении пищи. Ведь когда в размере порции указана столовая ложка, это означает ровную столовую ложку, а не столовую ложку с кучей сверху. Ведь злоупотребление порциями только избавит вас от лучших результатов.

Ложитесь спать раньше

Следите за своим режимом, ведь физические упражнения и питание могут быть основой контроля веса, но хорошие привычки по отношению к сну сохраняют эту основу стабильной. Причем, когда нам не хватает сна, мы, скорее всего, переедаем в течение дня, а когда мы устали, мы, скорее всего, пропускаем тренировки". Поэтому следует настроить свое расписание так, чтобы вы могли выдерживать рекомендованные 7-8 часов в ночной сон.

Пропустите утренние тренировки, если вы спали менее 5 часов

Следите за своим самочувствием и будьте гибким, ведь когда дело доходит до похудения, и если вы прошлым вечером легли спать чуть позже, чем планировалось, можно нажать кнопку отложения на занятиях. Если вы недосыпаете, лучше отдохните, а в следующий раз попробуйте занятия.

Храните поздние ночные закуски в небольшом количестве

Также следует не забывать, что чрезмерная еда перед сном может нарушить сон. Поэтому если вы ужинаете в 7 вечера и ложитесь спать в 21 вечера, не перекусывайте. Однако если вы ужинаете в 7 вечера и ложитесь спать в 11 или 12, перекусите около 22 часов. Если вы собираетесь перекусить, обратите внимание на продукты с высоким содержанием белка из молочных продуктов. Просто избегайте закусок с высоким содержанием жира, калорий по ночам.

Пить кофе черный

Диетологи говорят, что одно из самых распространенных мест, где мы собираем дополнительные калории, — наша ежедневная чашка кофе. Лишь небольшое количество цельного молока или сахара в чашку кофе или чая несколько раз в течение дня может добавить более 100 дополнительных калорий в вашу ежедневную норму. Поэтому начните постепенно переходить на черный кофе или чай.

Вкус цитрусовых

Если вам не нравится чистый чай, попробуйте вместо сахара выжать лимон или лайм. Вы не только уменьшите количество добавленных калорий, но и повысите питательную ценность послеобеденной чашки чая благодаря высоким дозам витамина С у цитрусовых, помогающих укрепить иммунитет.

Подсластите свой чай

Когда вы едите вне дома, заказывайте несладкий холодный чай и медленно добавляйте сахар, ведь тем вы сможете контролировать, сколько сахара потребляете, и можете контролировать размер порций. Но вы можете заказать зеленый чай, который полезен здоровью.

Обжаривайте в бульоне, а не в масле

Под приготовление жареной пищи помните о том, что растительные масла содержат много калорий в очень малой порции. В следующий раз, когда вы разворачиваете сковородку, просто попытайтесь заменить масло овощным или куриным бульоном, чтобы серьезно сэкономить калории.

