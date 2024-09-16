Как улучшить баланс и продлить жизнь: простые советы от экспертов

Способность держать равновесие важна не только для спортсменов или гимнастов. Она очень нужна каждому человеку, особенно в возрасте, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

Многие научные исследования указывают на связь между балансом и всеобщим здоровьем. Снижение способности удерживать равновесие может стать началом отрицательного цикла, пишет eatthis.com.

Это включает в себя уменьшение физической активности, увеличение массы тела, потерю уверенности в собственных возможностях, что со временем приводит к многочисленным рискам для здоровья. Доктор философии Доун Скелтон объяснила, что людям после 45 лет следует включить упражнения по улучшению равновесия в свой режим тренировок.

"Когда вы выполняете упражнения для баланса, вы заставляете свой мозг тренироваться поддерживать ваше тело в вертикальном положении. Нам нужно противодействовать желанию прекращать делать то, что заставляет нас чувствовать себя неуверенно", – говорит Скелтон.

В молодом возрасте шатание или потеря равновесия редко заканчивается чем-то серьезным. Однако с возрастом даже простое падение может привести к серьезным последствиям. "Когда мы стареем, подняться после падения становится труднее. Это может повлечь за собой страх перед движениями. Это приводит к социальной изоляции, которая негативно влияет на психическое здоровье", – объясняет Скелтон.

Плохое равновесие – это также тревожный сигнал для вашего общего состояния. Поддержание равновесия – это сложная когнитивная задача, которая привлекает не только мышцы ног. Это также зависит от работы внутреннего уха, зрения, суставов и мозга, все вместе обрабатывающих огромное количество информации для того, чтобы вы оставались в вертикальном положении.

Если есть проблемы с любым из этих элементов, баланс нарушается. Люди с плохим балансом имеют меньшую продолжительность жизни. Это больше связано с состоянием мозга, который отвечает за правильную работу многих систем организма. Если мозг не справляется с задачей поддержания равновесия , это, скорее всего, влияет на гормональную и сердечно-сосудистую системы и является сигналом упадка", – отмечает Скелтон.

Она также посоветовала несколько простых упражнений, которые можно выполнять дома для улучшения равновесия и предотвращения его ухудшения. Один из таких методов – стоять на одной ноге по 30 секунд. Вы можете делать это во время чистки зубов, душа или приготовления пищи.

Кроме стояния на одной ноге, Скелтон также рекомендует вставать каждый час, выполнять тандемные стойки (когда одна нога стоит прямо перед другой) и ходить задом вперед.

Для тех, кто хочет продвинуться в тренировке равновесия, тренер Тим Лю предлагает несколько эффективных упражнений.

Поза воина (йога)

Расставьте ноги и приподнимите руки в стороны. Поверните правую ногу на 90 градусов и согните колено, пока бедро не будет параллельно полу. Задержитесь в таком положении на 10 глубоких вдохов. Повторите другую сторону.

Баланс на одной ноге

Разместите ноги на ширине плеч. Поднимите одну ногу и согните ее в колене. Удерживайте позицию в течение 30 секунд, сохраняя равновесие. Повторите на другой ноге.

Расширение спины

Сядьте в кресло, наклоните туловище почти к вертикали, затем вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по 15 повторений.

Поворот туловища

Сядьте на тренажер для поворота корпуса, отрегулируйте подлокотники на 45 градусов вправо и повернитесь влево по возможности. Сделайте 10 повторений и повторите по другую сторону.

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