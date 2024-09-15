Кардио перед телевизором: 5 простых упражнений, которые можно выполнять дома

Прекрасный способ заниматься спортом в прохладную погоду – повести эффективную тренировку в собственном доме. Эти движения легко интегрировать в ваш обычный график после работы или во время выходных.

Издание eatthis.com обратилось к специалисту, который подготовил пять легких кардиоупражнений, которые можно выполнять дома во время просмотра телевизора. По словам тренера Виктории Брейди, кардио дома не только экономически выгодны, но и позволяют тренироваться на комфортном уровне.

"Вы можете одновременно смотреть телевизор и заниматься спортом, что делает вас более последовательным, поскольку начать тренировку дома гораздо легче", – объясняет тренер.

По данным Кливлендской клиники, регулярные кардио упражнения оказывают благоприятное влияние на суставы, кожу и мозг. Они помогают снизить риск инсульта, развитие болезни Альцгеймера, улучшают состояние кожи, контролируют уровень сахара в крови, поддерживают пищеварение и потерю веса.

Кроме того, кардиотренировка – это отличный вариант для тех, кто только начинает тренироваться и не хочет заниматься в зале из-за возможного дискомфорта. "Тренировка дома дает вам возможность создать безопасное пространство для упражнений, не думая о том, кто на вас смотрит", – добавляет Брейди.

Итак, давайте ознакомимся с пятью легкими кардиоупражнениями, которые можно выполнять дома, не отвлекаясь от телевизора.

Ходьба на месте

Первое упражнение – это ходьба на месте, не требующая никаких сложных навыков. Брейди рекомендует стоять прямо, расслабить плечи и держать бедра немного впереди, чтобы избежать изгиба в пояснице. Начните приподнимать одну ногу, а затем другую, поочередно. Один цикл поднятия двух ног считается как один повтор. Продолжайте ходить на месте не менее 20 минут. Если у вас есть беговая дорожка, можно использовать ее при просмотре телевизора.

Бег на месте

Следующим вариантом является бег трусцой или просто бег на месте. Встаньте ровно, согните руки в локтях и начните бегать на месте, двигая ногами поочередно – сначала одной ногой, потом другой. Во время бега делайте естественные движения руками, словно вы действительно бежите. Это упражнение также следует выполнять не менее 20 минут.

Прыжки на батуте

Для этого упражнения понадобится мини-батут, который может стать вашим излюбленным оборудованием для домашнего кардио. Просто встаньте на батут и начните подпрыгивать вверх-вниз. Брейди советует делать это весело, экспериментируя с разными видами прыжков или даже попытайтесь включить удары ногами во время отскоков. Выполняйте упражнение не менее 20 минут.

Степь-аэробика

Для этого упражнения вам понадобится платформа или ступенька. Одно из основных движений состоит в следующем: поставьте одну ногу на платформу, затем присоедините другую, после чего вернитесь в исходное положение. Повторяйте движения, чередуя ноги. Выполняйте упражнение в течение 20 минут. Также можно выполнять поворотные движения – начните стоять боком к платформе, поднимитесь на нее одной ногой, вернитесь и спуститесь в исходное положение. Делайте это не менее 20 минут.

Танцы

И, наконец, можно просто танцевать! Это самое простое и веселое упражнение, которое не требует специальных инструкций. Виктория Брейди отмечает: "Просто двигайтесь под музыку, танцуйте, как вам нравится, и сжигайте калории". Следуйте танцевальным движениям не менее 20 минут, чтобы получить максимум удовольствия от тренировки.

Такой подход позволит вам оставаться активными и поддерживать форму, даже не покидая дом.

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