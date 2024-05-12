Как улучшить равновесие и выносливость: 5 полезных упражнений

С возрастом сохранение равновесия и выносливости становится все более важным. Падение является основной причиной травм среди пожилых людей во всем мире, поэтому крайне важно включать упражнения, направленные на развитие равновесия, в нашу ежедневную рутину. News Bytes рассказал о пяти эффективных упражнениях, которые помогут улучшить равновесие и выносливость.

Стойка на одной ноге с опорой на стул

Начните с того, что поставьте стул перед собой и держите ноги вместе. Медленно согните правое колено, оторвав правую ногу от пола. При необходимости используйте стул в качестве опоры для сохранения равновесия.

Задержитесь в этой позе примерно на 30 секунд, используя стул для стабильности. Отпустите и повторите то же самое на левой ноге. Сделайте по десять повторений на каждую ногу.

Часы

Представьте, что вы стоите в центре часов, лицом к цифре 12, а позади вас – цифра 6. Держитесь левой рукой за стул, а правой одновременно поднимите правую ногу и руку.

Направьте их к цифре 12, а затем протяните руку к цифрам 3 и 6. Поверните руку назад к цифрам 3 и 12. Повторите это упражнение на противоположной стороне.

Марширование на месте с опорой на стул или стену

Марширование на месте является отличным способом улучшить выносливость. Начните с того, что поднимите правое колено как можно выше, стоя на месте. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем опустите ногу назад.

При необходимости используйте стул или стену для опоры. Повторите марш левой ногой. Сделайте до двадцати повторений на каждую ногу.

Прогулка по канату

Станьте ровно, вытянув руки в стороны. Представьте себе прямую линию. Медленно идите вдоль этого воображаемого каната, стараясь, чтобы руки оставались неподвижными.

При ходьбе сосредоточьтесь на одной точке вдали и делайте паузы на 2-3 секунды каждый раз, когда поднимаете ногу, чтобы продвинуться вперед. Повторите это упражнение двадцать раз.

Раскачка лодки

Начните с того, что станьте прямо, расставив ноги на расстоянии бедер. Поднимите обе руки и вытяните их в стороны. Затем оторвите левую ногу от пола и согните ее в колене, приблизив стоящую сзади ногу к своему телу.

Задержитесь в таком положении минуты. Расслабьте ногу и повторите то же самое с противоположной стороны. Старайтесь выполнять это упражнение три раза на каждую сторону.

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