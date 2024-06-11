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Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Елена Кравченко
Новости медицины
3 минуты
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Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Когда дело доходит до похудения, женщины часто сталкиваются с многочисленными вариантами, некоторые из которых оказываются по-настоящему эффективными, в то время как другие не достигают цели. Хотя силовые тренировки могут вызвать в воображении образы бодибилдеров, таскающих тяжелые штанги, пора развенчать этот стереотип. По словам Eatthis, правда заключается в том, что силовые тренировки – это мощный инструмент для женщин, стремящихся сбросить лишние килограммы и изменить свое тело.

1. Тренировки на велотренажере

Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Велотренажер – это не обычный стационарный велосипед. Он предлагает тренировку для всего тела, которое нацелено на ноги, руки и пресс.

Чтобы в полной мере воспользоваться его потенциалом, сочетайте высокоинтенсивные подъемы с периодами отдыха, идеально подходящими для интервальных тренировок. Выполняйте 30-секундные подъемы высокой интенсивности, а затем 30 секунд отдыха. Повторяйте этот цикл в течение 10 подходов общей продолжительностью 10 минут.

2. Тренировка на сословную тягу

Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Сначала подъемы штанги могут показаться страшными, но они оказываются очень полезными для общей силы тела, особенно для развития спины, ягодиц и подколенных сухожилий. Начните с соответствующего веса, обеспечивая прямую спину в течение всего подъема.

Держите штангу близко к телу и сосредоточьтесь на подъеме через пятки, чтобы минимизировать нагрузку на спину. Сделайте от трех до пяти подходов по восемь-десять повторений.

3. Тренировки с приседаниями

Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Приседания – одна из самых эффективных тренировок для нижней части тела, которая задействует почти все мышцы нижней половины тела, включая пресс. При правильном выполнении они дают такие же комплексные преимущества, как и сословная тяга, но с большим акцентом на квадрицепсы и ягодицы.

Если стандартные приседания оказываются сложными, используйте оборудование, как жим ногами, машина Смита или машина для приседаний "хак", чтобы модифицировать движение. Делайте от трех до пяти подходов по 12-20 повторений, чтобы стимулировать рост мышц и ускорить сжигание калорий.

4. Тренировка на подтягивание

Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Подтягивание – это динамическое упражнение на верхнюю часть тела, которое в первую очередь нацелено на спину, плечи и руки. Если вы не можете подтягиваться без посторонней помощи, не беспокойтесь – использование помощи – это шаг в правильном направлении. Не забывайте задействовать свой пресс и использовать силу верхней части тела, чтобы подняться вверх, избегая каких-либо движений ногами или раскачивания.

Прогресс – это ключ к успеху, и по мере того, как состав вашего тела будет улучшаться, вам будет легче покорять это упражнение. Распределите 20-30 повторений на столько подходов, сколько нужно, регулируя сопротивление при необходимости.

5. Переносы с отягощением

Как улучшить результаты похудения: 5 эффективных тренировок

Иногда простота – это ключ к успеху. Перенос веса предполагает поднятие тяжестей, таких как гири, гантели или даже пакеты с продуктами, и ходьбу вокруг, поддерживая надлежащую форму и задействуя мышцы пресса. Начните с коротких прогулок и постепенно увеличивайте нагрузку.

Перенос отягощений не только укрепляет силу, но и улучшает выносливость и стабильность мышц. Возьмите гантели или гири в каждую руку, выбрав вес, который заставит вас пройти 50-футовую дистанцию в течение десяти подходов. Отдыхайте между подходами от 60 до 90 секунд, прежде чем продолжать, а если пространство ограничено, выбирайте ходьбу в виде восьмерки.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская