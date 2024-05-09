Как улучшить здоровье костей: 5 продуктов, которые следует включить в рацион

Формирование крепких костей в детстве и раннем взрослом возрасте имеет важное значение, поскольку максимальная костная масса достигается до 30 лет. Забота о них важна для того, чтобы предотвратить их ослабление и хрупкость со временем. По словам News Bytes, включение в наш рацион богатых питательными веществами продуктов может существенно помочь в поддержании здоровья костей.

Йогурт

Йогурт является отличным продуктом для укрепления костей и снижения риска остеопороза. Доказано, что его регулярное потребление повышает плотность костной ткани и уменьшает потерю кортикальной ткани, особенно у женщин.

Сыр

Сыр является отличным источником кальция и играет важную роль в сохранении здоровых костей, предотвращая их хрупкость и пористость. Однако важно потреблять его в умеренных количествах, поскольку он может содержать много натрия и жиров. Выбор в пользу нежирного сыра, обогащенного жирорастворимыми витаминами, такими как витамин D, является более здоровым решением.

Орехи и семена

Орехи и семена содержат основные питательные вещества, такие как кальций, белок, фосфор и магний, которые важны для поддержания здоровья костей. Грецкие орехи, арахис, миндаль, пекан, а также семена, такие как чиа, лен и тыква, являются отличным дополнением к диете.

Лиственная зелень

Включение листовой зелени в ежедневный рацион, особенно если вы не употребляете молочные продукты, очень полезно. Среди множества преимуществ, которые она предлагает, является богатым источником кальция и витамина К, оба из которых важны для укрепления костной ткани. Только одна чашка вареного шпината обеспечивает примерно 20-25% суточной потребности взрослого человека в кальции.

Жирная рыба

Жирная рыба кроме того, что является вкусным дополнением к вашему рациону, также содержит витамины, необходимые для здоровья костей. Хотя витамин D мы получаем преимущественно под влиянием солнечного света, потребление лосося, тунца, радужки и сардин может способствовать его поступлению в организм.