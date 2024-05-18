Как улучшить здоровье кожи: советы, которые следует знать

Поддерживать здоровье кожи очень важно, поскольку она, как самый большой орган нашего тела, подвержена различным повреждениям.

Хотя дорогостоящие средства и процедуры по уходу могут показаться соблазнительными, News Bytes рассказал, что внесение простых изменений в ваш образ жизни также может способствовать укреплению ее здоровья.

Снятие макияжа

Неоспоримое золотое правило ухода за кожей – всегда снимайте макияж перед сном, независимо от того, насколько усталой вы себя чувствуете или насколько минимален ваш макияж. Если оставить косметику на ночь, она мешает коже дышать и укупоривает поры, что приводит к таким проблемам, как акне, угревая сыпь и пятна.

Заботливый уход

Ваша кожа заслуживает бережного отношения, учитывая ее чувствительность. Выбирайте мягкие моющие средства и гели для душа вместо сильного мыла, которое может лишить кожу природных масел. Избегайте использования очень горячей воды при принятии ванн, поскольку она может быть жесткой для вашей кожи.

Защита от солнца

Защищайте кожу от вредного воздействия ультрафиолета, нанося солнцезащитный крем, независимо от того, находитесь ли вы на улице или в помещении. Хотя солнечный свет способствует выработке витамина D, чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей может привести к повреждению кожи, включая риск развития рака. Перед выходом на улицу используйте солнцезащитный крем с минимум SPF 30.

Качественный сон

Достаточный сон – 7-8 часов в сутки играет немаловажную роль в улучшении здоровья вашей кожи. Недосыпание часто ассоциируется с темными кругами, дряблостью и преждевременным появлением морщин. Во время сна организм проходит процесс восстановления, включающий регенерацию клеток кожи, мышц, крови и мозга.

Здоровое питание

Употребление некоторых продуктов может быть полезным для поддержания здоровья кожи. Цитрусовые и ягоды, богатые витамином С, содержат антиоксиданты, которые очищают ваш организм, в частности кожу. Миндаль, грецкие и другие орехи, включенные в ваш рацион, содержат полезные жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, способствующие чистоте и упругости кожи.

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