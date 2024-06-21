Цвета важны: что такое противовоспалительная диета и как ее соблюдать

Воспаление – это естественная реакция нашей иммунной системы на чужеродных захватчиков или травмы. Однако когда организм находится в постоянном состоянии воспаления, известном как хроническое воспаление, это может привести к разным проблемам со здоровьем, таким как увеличение веса, проблемы с кожей и расстройства пищеварения. По словам Eatthis, для борьбы с этими симптомами и уменьшения воспаления полезно соблюдать противовоспалительную диету.

Противовоспалительная диета фокусируется на включении продуктов, которые уменьшают воспаление, избегая при этом усиливающих его. Исследования показывают, что определенное питание может уменьшить воспалительные факторы, потенциально предотвращая раннюю смерть и определенные виды рака. Для этого включите в рацион продукты, богатые антиоксидантными полифенолами.

Цветные продукты играют важную роль в этой диете благодаря высокому содержанию фитонутриентов и антиоксидантов. Примеры противовоспалительных продуктов: помидоры, оливковое масло, зеленые листовые овощи, орехи и семена (например, миндаль и фисташки), а также жирная рыба (например, тунец, лосось и скумбрия).

Добавление в пищу различных фруктов и овощей, каждый из которых имеет свой цвет, отражающий содержание питательных веществ, также может помочь уменьшить воспаление.

С другой стороны, следует ограничить или вообще отказаться от провоцирующих продуктов воспаления продуктов. К ним относятся рафинированные углеводы, сладкие напитки, жареная пища, красное или переработанное мясо.

Минимизировав потребление этих продуктов и увеличив потребление полезных, противовоспалительная диета может быть более эффективной. Чтобы помочь вам начать, вот два образца планов питания для противовоспалительной диеты.

План питания №1

Завтрак: Овсяные хлопья с черникой и миндалем.

Перекус утром: Яблоко с несладким арахисовым маслом

Обед: Салат из зелени с морковью, помидорами и редиской, подается с лососем на гриле.

Вечерний перекус: Сладкий картофель с орехом пекан

Ужин: Чечевичный суп с капустой и цельнозерновым хлебом

Десерт: Свекольные чипсы или фруктовый микс с ягодами годжи

План питания №2

Завтрак: Греческий йогурт с грецкими орехами и черникой

Полдник: Детская морковь с хумусом

Обед: Салат "Цезарь" из листовой капусты с лососем.

Вечерний перекус: Запеченные чипсы из тортильи с сальсой

Ужин: Кальби (стейк по-корейски) из киноа и кимчи

Вечерний перекус: Арахисовое масло с кусочками яблока

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