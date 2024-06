Как уменьшить калории и убрать насыщенные жиры в вашем рационе

Если вы готовите дома, вы не только можете сэкономить, но и можете потреблять только те продукты, которые выбираете сами. Ведь вы будете потреблять меньше калорий и меньше натрия, насыщенных жиров, трансжиров и добавленного сахара.

Несмотря на то, что некоторым людям может показаться, что приготовление здоровой пищи на дому сложно, существуют несколько советов.

Ешьте рис из цветной капусты или zoodles

Если вы ставите целью получить больше еды за меньшее количество калорий, попробуйте заменить обычный рис или макароны на альтернативные продукты на основе овощей. К примеру, замените обычный рис на рис из цветной капусты или zoodles на макароны. Ведь замена овощей снижает потребление калорий, но позволяет вам съесть больше. Так что вы можете получить меньше калорий для большего объема и питательных веществ.

Налегайте на замороженные овощи

Если вы желаете перейти на здоровое питание, замороженные овощи могут помочь вам в ваших начинаниях. Ведь замороженные овощи могут быть такими же питательными, как и свежие варианты (иногда даже более питательными). Кроме того, вы сможете сэкономить время на приготовление и приготовление пищи, используя замороженные овощи в своих рецептах. Еще одно преимущество выбора замороженного вместо свежего – вам не придется беспокоиться о том, что ваши продукты испортятся, прежде чем вы сможете их использовать.

Готовьте овсянку на молоке

Следует помнить, что молоко может принести пользу, но многие уклоняются от его употребления из-за жирности и калорийности. К примеру, вы можете использовать молоко вместо воды, когда вы готовите овсянку. Приготовление овсянки с молоком вместо воды добавляет высококачественный белок и 12 других питательных веществ, таких как кальций, витамин D и т.д. Не говоря уже о том, что это помогает сделать овсянку более кремовой и сытной.

Используйте сыр

Используйте сыр в приготовлении, ведь содержит много белка и мало жира. Сыр можно использовать многими способами, чем большинство людей осознают, включая рецепты сливочного домашнего мороженого. К примеру. добавление сыра в макаронные изделия, коктейли и даже яичные может добавить к вашему рецепту больше белка. Но если вы выбираете сыр без стабилизаторов, знайте, что он плохо выдержит прямой нагрев, и поэтому его нужно добавлять в самом конце с очень небольшим количеством тепла.

Добавить шоколадный коллагеновый порошок

Диетологи говорят, что простой способ одновременно получить дополнительное количество белка и вкуса – это делать энергетические напитки с шоколадным коллагеновым порошком. Ведь коллаген полезен для здоровья кожи и суставов, и хотя его можно легко добавлять в полосу и кофе, вы также можете добавлять его в домашние энергетические кусочки. Овес, пюре из фиников Medjool, ореховое масло и шоколадный порошок по вкусу напоминают десерт с помадкой с арахисовым маслом.

Сварите дополнительную крупу

Если вы можете заранее приготовить еду для будущих блюд, у вас может быть меньше соблазна просто заказать еду на вынос или фаст-фуд. Один из способов – готовить большее количество полезных каш. К примеру, когда вам приходится готовить киноа, сорго или любое другое зерно, просто удвоите свой рецепт. Дайте излишку полностью остыть и поместите его в контейнер для морозильника.

Замените сметану и сливочный сыр на греческий йогурт

Еще один совет – использовать греческий йогурт в рецептах, требующих сливочного сыра или сметаны. Ведь соусы и закуски могут добавить калорий, особенно если они содержат сметану или сливочный творог как основу. Чтобы сократить потребление жира и калорий и увеличить количество белка, вместо этого готовьте соусы с греческим йогуртом. Вы также получите дополнительную пользу от пробиотиков.

