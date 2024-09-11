Как уменьшить воспаление и замедлить старение: 4 самые эффективные пищевые привычки

Чрезмерное потребление продуктов, содержащих добавленные сахара, трансжиры, насыщенные жиры и другие сильно обработанные продукты, а также недостаточное употребление клетчатки способствует возникновению воспалительных процессов. Хроническое воспаление, если его не контролировать, может приводить к серьезным заболеваниям и ускорять старение организма.

Но, к счастью, ваше питание и образ жизни могут оказать значительное влияние на борьбу с ним. Издание eatthis.com опубликовало пищевые привычки, которые следует добавить в свою жизнь.

Вместо сливочного масла используйте оливковое масло первого отжима.

Для уменьшения воспаления в организме и замедления старения важно заменить сливочное масло и другие насыщенные жиры на оливковое масло.

"Оливковое масло богато ненасыщенными жирами (мононенасыщенными жирами), которые, как доказано, снижают уровень воспалительных маркеров в крови", - объясняет диетолог Рейчел Файн.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Pharmaceutical Design, фенольные соединения, содержащиеся в оливковом масле первого отжима, известны своими свойствами уменьшения воспалительных реакций. Эти соединения могут замедлять старение и помогать снизить риск возрастных заболеваний.

Наполните рацион антиоксидантами

"Я всегда рекомендую добавлять в рацион как можно больше антиоксидантов, поскольку они являются лучшим средством для борьбы с воспалением и клеточными повреждениями, возникающими с возрастом", – делится диетолог Моргин Клер.

Согласно исследованию, опубликованному в Oxidative Medicine and Cellular Longevity, антиоксиданты способны предотвращать и замедлять процесс образования свободных радикалов в организме, которые являются причиной повреждений клеток и могут приводить к серьезным заболеваниям.

Антиоксиданты можно обнаружить во многих продуктах. "Лучшими из их источников являются ярко окрашенные фрукты и овощи, такие как киви, шпинат, гранаты, капуста и другие", - советует Клер.

Потребляйте авокадо

"Авокадо – еще один продукт, который я рекомендую, поскольку он богат полифенолами-антиоксидантами и витамином Е", – рассказывает Файн.

Витамин Е является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от окислительных процессов, возникающих во время метаболизма. Исследования показывают, что антиоксиданты витамина Е способны снижать когнитивные нарушения, связанные с возрастом, и способствовать улучшению мозговой активности. Также установлено, что витамин Е обладает противовоспалительными свойствами.

"Кроме того, авокадо содержит небольшое количество лютеина, каротиноида, который может помогать в предотвращении возрастной дегенерации желтого пятна", – добавляет Файн.

Добавляйте к блюдам грецкие орехи

Еще один важный продукт для уменьшения воспаления – это грецкие орехи.

"Волоские орехи содержат омега-3 жирную альфа-линоленовую кислоту (ALA), которую организм превращает в EPA и DHA - важные вещества для развития и функционирования мозга", - отмечает Файн.

Чтобы увеличить потребление грецких орехов, можно добавлять их к овсянке или йогурту с утра, использовать как посыпку для салатов или просто перекусывать горстью в течение дня.

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