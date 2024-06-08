Как уменьшить выпадение волос: следует отказаться от этих продуктов
Регулярное употребление некоторых продуктов может привести к потере силы ваших волос, и вы можете даже не осознавать этого.
Поэтому OBOZ.UA расскажет, от каких продуктов следует отказаться, чтобы предотвратить выпадение волос.
Высокое содержание сахара усиливает выпадение волос
Сахар приводит к плохой циркуляции крови, и поэтому крови становится трудно достичь волосяных фолликулов.
Таким образом, неправильная циркуляция крови приводит к тому, что в кожу головы попадает меньше питательных веществ, что ослабляет волосяные фолликулы и приводит к выпадению волос.
Легкая реакция на орехи также может вызвать выпадение волос.
В общем, орехи считаются полезными для волос из-за содержания белка.
В то время как некоторые люди испытывают сильную аллергическую реакцию на орехи и держатся их подальше, некоторые другие обладают легкой реакцией, которая часто может оставаться незамеченной.
Такая реакция на орехи может привести к выпадению линии роста и выпадению волос.
Продукты, богатые ртутью, могут утончать волосы
Морепродукты являются богатым источником ртути, одной из самых распространенных причин выпадения волос.
Когда ртуть реагирует с цинком, это вызывает недостаток цинка. Это приводит к увеличению выпадения волос, а также к их истончению.
Такие рыбы, как скумбрия, рыба-меч и тунец, богаты ртутью, и если вы заметили выпадение волос, возможно, это связано с их потреблением.
Алкоголь вредит вашим волосам
Регулярное употребление алкоголя считается вредным для волос. Алкоголь обезвоживает волосы и повреждает их.
Кроме того, он также снижает уровень цинка в организме, и, как упоминалось ранее, сниженный уровень цинка может повлечь за собой ряд проблем, включая выпадение волос, истончение волос и выпадение линии роста волос.
Уменьшите количество этих продуктов и помогите своим волосам.
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