Как уменьшить выпадение волос: следует отказаться от этих продуктов

Регулярное употребление некоторых продуктов может привести к потере силы ваших волос, и вы можете даже не осознавать этого.

Поэтому OBOZ.UA расскажет, от каких продуктов следует отказаться, чтобы предотвратить выпадение волос.

Высокое содержание сахара усиливает выпадение волос

Сахар приводит к плохой циркуляции крови, и поэтому крови становится трудно достичь волосяных фолликулов.

Таким образом, неправильная циркуляция крови приводит к тому, что в кожу головы попадает меньше питательных веществ, что ослабляет волосяные фолликулы и приводит к выпадению волос.

Легкая реакция на орехи также может вызвать выпадение волос.

В общем, орехи считаются полезными для волос из-за содержания белка.

В то время как некоторые люди испытывают сильную аллергическую реакцию на орехи и держатся их подальше, некоторые другие обладают легкой реакцией, которая часто может оставаться незамеченной.

Такая реакция на орехи может привести к выпадению линии роста и выпадению волос.

Продукты, богатые ртутью, могут утончать волосы

Морепродукты являются богатым источником ртути, одной из самых распространенных причин выпадения волос.

Когда ртуть реагирует с цинком, это вызывает недостаток цинка. Это приводит к увеличению выпадения волос, а также к их истончению.

Такие рыбы, как скумбрия, рыба-меч и тунец, богаты ртутью, и если вы заметили выпадение волос, возможно, это связано с их потреблением.

Алкоголь вредит вашим волосам

Регулярное употребление алкоголя считается вредным для волос. Алкоголь обезвоживает волосы и повреждает их.

Кроме того, он также снижает уровень цинка в организме, и, как упоминалось ранее, сниженный уровень цинка может повлечь за собой ряд проблем, включая выпадение волос, истончение волос и выпадение линии роста волос.

Уменьшите количество этих продуктов и помогите своим волосам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать тонкие волосы объемными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.