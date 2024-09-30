Как ускорить потерю веса: 4 эффективных упражнения

Если вы хотите быстро избавиться от лишних килограммов, то стоит сжигать больше калорий каждый день. Даже если у вас уже есть эффективный план питания для похудения, дополнительные тренировки, стимулирующие ваш метаболизм, могут ускорить потерю веса.

Издание eatthis.com опубликовало эффективный комплекс упражнений. Эта программа тренировок направлена на максимизацию сжигания калорий через упражнения, задействующие все тело.

Каждое упражнение нужно выполнять по 30 секунд, после чего делать 30-секундный перерыв, изменяя упражнения в каждом раунде. В общей сложности программа включает до пяти раундов, а после каждого – 15 минут кардио.

Этот тренировочный комплекс – отличный способ навсегда избавиться от лишнего жира. Выполняйте это приложение трижды в неделю для достижения максимального эффекта.

Упражнение 1. Берпи

Берпи – одно из лучших упражнений для метаболической тренировки, поскольку охватывает все тело и помогает быстро сжигать калории. Ваша задача – поддерживать стабильный темп в течение 30 секунд активной фазы в каждом раунде.

Начните стоя, ноги поставьте на ширину бедер. Быстрым движением отведите ноги назад и опуститесь в отжимающую позицию. Добравшись до пола, мгновенно поднимайтесь вверх, используя импульс движения. Найдите ритм, где каждый берпи плавно переходит в следующий. Повторяйте упражнение 30 секунд.

Упражнение 2. Прыжки с выпадами

Прыжки с выпадами – это взрывной вариант классического выпада, где во время подъема вы меняете ноги в воздухе. Упражнение отлично тренирует ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия, обеспечивая значительное сжигание калорий.

Станьте ногами на ширине бедер. Сделайте шаг назад, опускаясь в полувыпад. Затем взрывным движением подпрыгните, используя переднюю ногу для импульса. В воздухе смените положение ног и приземлитесь в выпад на другую ногу. Сделайте лёгкий выпад, чтобы поглотить удар, и повторяйте прыжки, находя ритм. Выполняйте упражнение 30 секунд.

Упражнение 3. Альпинисты

Альпинисты – это отличное упражнение для тренировки мышц пресса и бедра, что в то же время помогает эффективно сжигать калории.

Начните в позиции для отжима. Подтяните одно колено вперед, не прикасаясь к земле, и удерживайте его на уровне середины туловища. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с другой ногой. Работайте в таком ритме, чтобы движения плавно перетекали друг в друга. Продолжайте упражнение в течение 30 секунд.

Упражнение 4. 15 минут кардио

Чтобы увеличить количество сожженных калорий и минимизировать нагрузку на суставы, добавьте 15 минут кардио после каждого цикла. Старайтесь поддерживать умеренную интенсивность на уровне 6 или 7 из 10. Лучшими вариантами кардио являются: бег трусцой, велотренирование, плавание, гребля, эллиптические тренажеры или подъем по лестнице. Выберите удобный для себя вариант и работайте с ним не менее 15 минут после основной тренировки.

Ранее OBOZ.UA опубликовал ошибки, мешающие похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.