Как успешные люди начинают свой день: 10 привычек для энергии и производительности

Обращали ли вы внимание, что некоторые люди всегда выглядят бодрыми и полными энергии, невзирая на то, насколько рано они просыпаются? Для многих из нас утро может быть настоящим вызовом: мы наспех стараемся все успеть, часто игнорируя собственные потребности.

Однако те, кто находит время для себя с самого утра, знают секреты, делающие их дни особенными. Внедрите эти простые привычки в свою утреннюю рутину, чтобы чувствовать себя свежими и продуктивными, советует eatthis.com.

Утренняя растяжка

Выжидая лифт, выполните хотя бы 10 приседаний. Это поможет сохранить подвижность бедер и лодыжек, укрепить ноги и в целом поддерживать тело в тонусе, предотвращая возрастные проблемы. После долгой ночной недвижимости ваше тело нуждается в растяжке. Три-пять минут таких упражнений значительно улучшат ваше самочувствие. Включите в свои утренние упражнения такие элементы, как повороты позвоночника, вне малыша и выпады, чтобы расслабить мышцы. Не забудьте покрутить головой для снятия напряжения с шеи и плеч.

Откажитесь от электроники

Не следует пользоваться компьютером, телефоном или другими гаджетами сразу после пробуждения.

"Используйте утро для активности и очищения сознания. У вас есть целый день для работы с устройствами, так что сосредоточьтесь на себе утром", – говорит тренер Ариэль Ясеволи.

Естественное пробуждение

Для более здорового начала дня попробуйте использовать будильник, который вместо звука пробуждается светом. "Это позволяет вам естественно завершить цикл сна вместо резкого пробуждения", – говорит Ясеволи.

Такое пробуждение способствует сбалансированию гормонов, уменьшает усталость и повышает эффективность сна.

Дыхательные упражнения

Этот обычный способ подзарядки энергией можно делать даже не вставая с кровати. Вдыхайте через нос три секунды, задерживайте дыхание на шесть секунд, затем выдыхайте через рот пять секунд. Повторите 10 раз, лучше трижды в день.

"Дыхание – это жизненно важная функция, но мы используем лишь малую часть возможностей наших легких. 70% токсинов в вашем теле выводятся через легкие. Когда мы не выдыхаем токсины, мы накапливаем их в своем организме, что может привести к накоплению жира", – объясняет эксперт по питанию Дэрил Джоффр.

Завтрак – основа дня

"Здоровый завтрак задает верный тон на весь день. Когда вы даете своему организму необходимые питательные вещества, вы чувствуете себя бодрыми и мотивированными", – говорит профессор социологии Марика Линдгольм.

Пропуск завтрака может привести к тому, что вы будете обольщаться на вредную пищу.

Детокс-чай

Дэрил Джоффр рекомендует начинать утро с детокс-чая. Напиток с имбирем, куркумой и лимоном уменьшает воспаление, вызванное кислой средой в организме.

Рецепт детокс-чая.

Вскипятите воду.

Нарежьте кусочки органической куркумы и имбиря (чем мельче, тем лучше).

Когда вода закипит, снимите ее с огня и добавьте имбирь, куркуму и щепотку черного перца (он усиливает действие куркумы в 20 раз).

Дайте настояться 10 минутам.

Налейте в чашку, добавьте лимон. Приготовьте побольше и храните остатки в холодильнике для холодного чая.

Сосредоточенность на положительных намерениях

Начинайте свой день с четкого намерения по поводу того, что вы планируете сделать, особенно в контексте вашего здоровья.

"Перед тем, как встать с кровати, сделайте 10 глубоких вдохов животом. В конце этого ритуала определите свое намерение в день. Намерение может быть таким: "Я буду благодарен за свое здоровье" или мантра вроде: "Еда, которую я сегодня ем, строит мое тело на завтра", – советует эксперт Лиза Киндер.

Удобная одежда

Каждое утро выбирайте комфортную одежду, которая позволяет свободно двигаться. Лучше выбрать удобную обувь, чтобы легко подниматься по лестнице или выходить на прогулку во время обеденного перерыва.

"Неудобная обувь может заставить вас пользоваться лифтами вместо лестницы, а тесная одежда ограничивает движения, замедляет дыхание и кровообращение", - отмечает Линдгольм.

Полезные позы

Стояние в позе "Чудо-женщины", когда ноги на ширине плеч, а руки на бедрах, может влиять на химические процессы в организме и придавать ощущение силы.

"Это особенно полезно перед стрессовыми ситуациями, но почему бы не использовать эту силу каждый день утром? Глубоко вдохните, примите сильную позу и почувствуйте себя супергероем", – отмечает Линдгольм.

Прогулка на открытом воздухе

Выходите на прогулку, или, еще лучше, ходите пешком на работу, если это возможно. Ходьба – это самый простой и часто недооцененный аспект фитнеса.

"Прогулка – это самый эффективный способ избежать набора веса, повысить ясность ума и оставаться активным в течение дня", – подчеркивает Ясеволи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как утренние привычки помогают похудеть.

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