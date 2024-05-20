Как увеличить потребление белка: фрукты с высоким содержанием

Белок – один из трех макроэлементов, необходимый организму человека для наращивания мышц, борьбы с инфекциями, производства гормонов и т.д. Как правило, фрукты имеют низкое содержание белка, но не все.

Об этом сообщили в health. Взрослому человеку нужно потреблять 1,2-2 г белка на килограмм веса ежедневно для поддержания мышечной массы и здоровья.

Фрукты, содержащие большое количество белка:

Гуава

Сладкий и острый по вкусу тропический фрукт, содержащий питательные вещества. Гуава обеспечивает 4,21 г белка на порцию.

Авокадо

200-граммовое авокадо содержит около 4 г белка. Кроме этого, оно богато клетчаткой, витамином Е, С, магнием, фолатом.

Джекфрут

Эти фрукты богаты питательными веществами, а именно витаминами группы В и С, магнием, калием, защитными соединениями (каротиноидные антиоксиданты). Порция джекфрута обеспечивает 2,84 г белка.

Маракуя

Маракуя является источником антиоксидантов, а именно витамина С, каротиноидов и полифенольных соединений, которые пользуются здоровьем, защищая от клеточных повреждений и уменьшая воспаление. 100 г маракуи содержит 2,2 г белка.

Ежевика

Порция ежевики содержит 2 грамма белка. Кроме этого, этот фрукт богат клетчаткой, витамином С, К и марганцем.

Абрикосы

На порцию абрикосы содержат 2,31 г белка. В то время как курага имеет 4,41 г белка на чашку.

Гранат

Порция семян граната обеспечивает 2,9 г белка. Также этот фрукт содержит много клетчатки, имеет антиоксидантные и противовоспалительные соединения.

Киви

Киви содержат много витаминов и минералов и чуть менее двух граммов белка на чашку. Более того, киви является хорошим источником клетчатки.

Вишни

Вишня является хорошим источником антиоксидантов и снабжает организм витаминами и минералами. Порция черешни содержит около 1,63 г белка.

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