Как увеличить потребление питательных веществ в вашем рационе: простые советы

Поддержание хорошего здоровья и питания идут бок о бок, поскольку питательные вещества, содержащиеся в пище, питают клетки и мышцы нашего тела. К счастью, оптимизировать свой рацион не так уж сложно.

По словам News Bytes, сосредоточившись на всевозможных продуктах и питательных веществах, вы можете легко повысить общий жизненный тонус.

Употребляйте разнообразные фрукты и овощи

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и фитонутриентами, которые бывают в различных формах и концентрациях. Включая в свой рацион широкий ассортимент этих продуктов, можно обеспечить более разнообразное сочетание питательных веществ. Попытайтесь создать яркий фруктовый салат или сгруппировать плоды по цвету и наслаждаться ими в разное время.

Обратите внимание на размер порций

Правильный размер порций – это ключ к удовлетворению ваших пищевых потребностей. Как переедание, так и недоедание может привести к дисбалансу в потреблении питательных веществ. Чтобы убедиться, что вы потребляете правильные порции, подумайте об использовании контейнеров для контроля, пищевых весов или мерных стаканчиков.

Определите приоритетность завтрака

Многие склонны пропускать завтрак, упуская возможность пополнить запасы жизненно важных питательных веществ, потерянных во время сна. Приоритет завтрака имеет решающее значение для заправки организма и подготовки его к будущему дню. Не забывайте включать питательные и сбалансированные продукты, такие как фрукты, молочные продукты и полезные злаки, чтобы начать свой день с зарядки питательными веществами.

Замените сладкие продукты на питательные альтернативы

Хотя сладкие напитки и переработанные продукты могут сначала удовлетворить ваши вкусовые рецепторы, им часто не хватает питательной ценности. Они часто содержат высокое содержание вредных жиров, сахара и соли. Выбирайте более здоровые альтернативы, заменяя их натуральными подсластителями, такими как стевия или ягодки, а растительные масла – более полезными, такими как оливковое или масло авокадо.

Подумайте о пищевых добавках

Хотя сбалансированная диета в эталоне обязана обеспечивать все нужные питательные вещества, могут появиться ситуации, когда становится трудно получить достаточное количество питательных веществ только за счет еды. В таких случаях могут потребоваться добавки, чтобы удовлетворить ваши потребности. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, какие продукты лучше всего отвечают вашим индивидуальным потребностям.

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