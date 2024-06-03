Как ужин может помочь похудеть: 10 эффективных рецептов
Правильный выбор продуктов на ужин может оказать существенное влияние на ваши усилия по снижению веса и ощущению легкости. Важно отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам, содержащим полезные жиры, аппетитную клетчатку и увлажняющие организм нежирные белки. Eatthis рассказал о замечательных вариантах ужина, которые не только прекрасно смакуют, но и поддерживают усилия по похудению и помогают избавиться от вздутия живота.
1. Салат из спаржи с имбирно-апельсиновым мисо-соевым соусом
Присутствие мочегонного аспарагина делает спаржу полезной для снятия вздутия живота. Этот яркий салат подарит вам чувство легкости и свежести.
2. Морковный суп с медом, жареный с имбирем и сухариками из нута
Этот суп с морковью, служит естественным релаксантом мышц, поскольку он наполнен имбирем, заботящимся о газовых болях и вздутии кишечника. Для того чтобы расслабить ваш проблемный желудок, приготовьте теплую тарелку с этим супом.
3. Чесночная лапша из спагетти с кабачками
Чеснок может помочь бороться с проблемами с желудком, улучшить пищеварение или даже предотвратить дрожжевые инфекции. Он имеет отличный вкус, как и этот рецепт лапши из спагетти с кабачками.
4. Тыквенный суп с йогуртовым соусом карри
Греческий йогурт содержит пробиотики, помогающие поддерживать надлежащий баланс бактерий в кишечнике. А если вы хотите чего-нибудь особенного, добавьте к сливочному тыквенному супу соус карри из йогурта, чтобы получить еще больше пробиотиков.
5.Смузи Шварцвальдского леса
Помимо всего прочего, бананы являются отличным источником пребиотической клетчатки, питающей полезные бактерии в вашем кишечнике. Поэтому смешивайте смузи, используя эти ингредиенты, и вы почувствуете уменьшение вздутия живота.
6. Томатно-арбузное гаспачо
Арбуз – быстрое мочегонное средство, содержащее преимущественно воду, поэтому, смешанное с этим холодным супом, он способствует очищению от чрезмерного вздутия живота.
7. Картофельный суп с корнем сельдерея
Сельдерей – еще одно мочегонное средство, которое может помочь уменьшить вздутие живота. Наслаждайтесь этим вкусным супом, сочетающим в себе преимущества сельдерея и картофеля.
8. Курица с лаймом и кинзой
Мышцы пищеварительной системы расслабляются благодаря линалоолу и геранилацетатному маслу из специи кинзы. Это блюдо не только вкусно, но и богато белоком, который дарит вам ощущение сытости.
9. Лимонно-огуречный салат
Огурцы на 96% состоят из воды, а если их смешать с лимонами, то получится отличный детоксикационный освежающий гарнир. Подавайте его к ужину, чтобы получить низкоуглеводный вариант.
10. Черничная овсянка
Овес содержит калий и витамины группы В, а также клетчатку, помогающую выводить излишнюю воду из организма. Овсянка была приправлена чаем Эрл Грей для уникального сочетания классического завтрака, который поможет вам похудеть.
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