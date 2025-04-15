Как ужин перед сном влияет на пищеварение, вес и отдых: пять последствий для здоровья

Многие из нас знакомы с ситуацией, когда поздно вечером возникает желание что-то перекусить. С одной стороны, голод может мешать уснуть, а с другой – поздний прием пищи часто вызывает дискомфорт.

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Действительно ли стоит есть перед сном и какие последствия это может иметь для организма? Издание eatthis.com рассказывает, как ночные перекусы влияют на сон, пищеварение, метаболизм и даже вес.

Возможно появление изжоги

Большое количество пищи, съеденной непосредственно перед тем, как лечь в постель, может повлечь за собой расстройства пищеварения, особенно если у вас есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Когда возникает кислотный рефлюкс, желудочный сок попадает в пищевод, вызывая неприятное жжение в груди.

Поздние ужины провоцируют это состояние, ведь лежачее положение с полным желудком облегчает возвращение кислоты вверх. Если рефлюкс случается регулярно, он может усугубить симптомы астмы, вызвать трудности с проглатыванием и мешать нормальному сну. Чтобы избежать этого, желательно ужинать не менее чем за три часа до отхода ко сну.

Сон может ухудшиться

Вредно засыпать с чувством тяжести в желудке, это не способствует быстрому погружению в сон. Особенно тяжело заснуть после жирной или острой пищи – она повышает риск появления изжоги и дискомфорта.

Если все же вам нужно что-нибудь съесть поздно вечером, выбирайте легкие закуски и избегайте специй. Меньшие порции и спокойные продукты помогут избежать ночных проблем с желудком.

Но вы также можете спать лучше

С другой стороны, голод перед сном – тоже не самая лучшая идея. Особенно это актуально, если вы имели интенсивную тренировку вечером или в течение дня употребили слишком мало калорий. Ложиться с пустым желудком может привести к ночному пробуждению и тревожному сну.

Небольшая питательная закуска перед сном может помочь. Лучшее – сочетание белков, полезных жиров и сложных углеводов. К примеру, тост из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом и несколько кусочков банана – идеальный вариант для ночного перекуса.

Обмен веществ может замедлиться

Некоторые специалисты считают, что ночные перекусы способны снижать скорость метаболизма. Но научные исследования не дают четкого ответа. Например, согласно одному исследованию, базовая скорость метаболизма ночью почти не отличается от дневной, поэтому организм продолжает сжигать калории даже во время сна.

Однако проблема может возникнуть из-за чрезмерного потребления пищи. Если вы уже полноценно поужинали, а потом еще перекусили на ночь чем-нибудь калорийным – это уже лишняя энергия, которая со временем может привести к набору веса.

Может способствовать похудению

Интересно, что в некоторых случаях небольшой перекус на ночь может даже помочь сбросить лишний вес. В одном эксперименте взрослые, которые раньше не ели перед сном, начали употреблять миску злаков с молоком за полтора часа до сна. Уже через четыре недели они потребляли в среднем на 400 калорий меньше ежедневно и теряли около 0,84 кг за этот период.

Исследователи пришли к выводу: легкий перекус перед сном может помочь людям не просыпаться ночью из-за голода и таким образом избежать ночного переедания.

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