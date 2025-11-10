Как вернуть объем волосам без дорогостоящих процедур: 3 привычки, от которых пора отказаться

С возрастом наши волосы часто теряют густоту, блеск и упругость – и это вполне естественно. Однако специалисты отмечают: даже в 40 или 50 лет можно сохранить их объем и здоровый вид, если знать, как правильно ухаживать.

Некоторые ежедневные привычки, которые кажутся безопасными, на самом деле ослабляют пряди и ускоряют их выпадение. Эксперты рассказали express.co, каких трёх действий стоит избегать, чтобы волосы выглядели гуще, а уход стал более эффективным.

Хирург по пересадке волос, эксперт Циник объясняет: "Осень – сложный период для волос. Из-за воздействия солнца летом и естественных циклов роста мы обычно теряем больше прядей осенью. Если к этому добавить гормональные колебания среднего возраста, получим идеальные условия для истончения".

Несмотря на это, специалист подчеркивает: не всегда нужны дорогие салонные процедуры. Часто достаточно изменить несколько ежедневных привычек, которые вредят волосам больше, чем кажется.

1. Откажитесь от слишком темного окрашивания

"Одна из самых больших ошибок, которую я наблюдаю, – это когда женщины с возрастом красят волосы в слишком темные оттенки", – говорит эксперт. Насыщенные цвета создают резкий контраст с кожей головы, делая тонкие волосы еще заметнее. Лучше выберите краску на один-два тона светлее или добавьте мягкие блики. Такой оттенок не только визуально смягчит черты лица, но и сделает отрастание менее заметным.

2. Пересмотрите способ сушки волос

Ежедневное использование фена или утюжка для укладки – одна из самых вредных привычек для волос после 40 лет. "Волосы в зрелом возрасте становятся более сухими и ломкими, а ежедневное расчесывание и нагрев только лишают их влаги, которую они уже не могут легко восстановить", – предупреждает Циник.

Позвольте волосам высыхать естественным путем настолько, насколько это возможно, и не расчесывайте их, пока они влажные. Эксперт отмечает: "Когда вы научитесь сушить волосы без фена, заметите, что они выглядят более объемными, а их текстура становится мягче и живее".

3. Ухаживайте не только за волосами, но и за кожей головы

Многие сосредотачиваются только на самих прядях, забывая, что кожа головы – это тоже живая ткань, которая нуждается в заботе. "Когда температура снижается, кожа головы часто становится сухой и стянутой, что замедляет кровообращение и, соответственно, рост волос", – объясняет эксперт.

Раз в неделю делайте легкое отшелушивание, чтобы улучшить микроциркуляцию и поддержать здоровье фолликулов.

Обновите систему ухода

"Во время гормональных изменений и в холодное время года волосам требуется дополнительное питание. Не обязательно покупать дорогие средства – главное, чтобы они увлажняли и укрепляли волосы без избытка силиконов", – советует специалист.

Используйте питательную маску раз в неделю, чтобы компенсировать вред от отопления и ветра. Осенью стоит избегать агрессивных шампуней, которые вымывают натуральные масла, необходимые коже головы. Для седых волос идеально подходят мягкие тонизирующие средства и увлажняющие кондиционеры.

Специалисты также рекомендуют не носить слишком тугие шапки или хвосты, чтобы не нарушать кровообращение. И самое важное – найдите стилиста, который понимает потребности волос в зрелом возрасте и поможет сохранить их красоту без лишних процедур.

