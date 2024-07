Как вернуть тело в форму после праздников: советы по тренировкам и питанию

Интервальные тренировки – лучший способ вернуть свое тело в форму, ускорить метаболизм, улучшить уровень холестерина и чувствительность к инсулину, особенно во время праздников, когда вас тянет со всех сторон.

В тренажерном зале запишитесь на регулярные занятия или превратите свое любимое аэробное упражнение (бег, езду на велосипеде, даже ходьбу) в интервальную тренировку, добавив периоды интенсивной скорости (начните с 30-60 секунд), а затем периоды отдыха в течение того же времени, советует Eat This Not That.

Есть и другие советы и способы восстановиться как можно скорее после праздничных дней.

Займитесь фитнесом дома

Напряженный праздничный график вечеринок, покупок и упаковки подарков – это не повод пропускать тренировки. На самом деле, расслабление может замедлить ваш прогресс в похудении. К счастью, приспособление к фитнесу не должно отнимать много времени. Замените утомительные часовые тренировки на одно ежедневное упражнение с сопротивлением (например, сгибание на бицепс, приседание, выпад или жим плечами). Затрачивать пять минут, выполняя одно ежедневное упражнение на сопротивление – это все, что нужно, чтобы нарастить и сохранить мышцы, уменьшить жир и защитить кости.

Полюбите бобовые

Доказано, что бобовые, такие как чечевица и нут, богатый источник вегетарианского белка, уменьшают воспаление, снижают уровень холестерина, способствуют метаболизму жиров и повышают насыщение. Они также являются источником стойкого крахмала, медленно усваиваемой клетчатки, вызывающей высвобождение ацетата, молекулы в кишечнике, сообщающей мозгу, когда нужно прекратить есть.

Снимите вздутие с помощью фруктового салата

Добавление в свой рацион продуктов, борющихся со вздутием живота, может облегчить ваш дискомфорт и помочь избавиться от праздничной выпуклости. Киви, дыня и папайя содержат соединения, активизирующие вялый кишечник и борющиеся с задержкой воды. Используйте их во фруктовом салате или держите дома, чтобы перекусывать в течение сезона.

Высыпайтесь

Старайтесь спать не менее 7 часов в сутки. Отдых с закрытыми глазами истощает уровень энергии и сеет хаос в ваших гормонах, заставляя вас есть больше. Впоследствии это может способствовать значительному увеличению веса, особенно после праздничной трапезы на 4500 калорий. На самом деле, согласно недавнему исследованию, потеря всего 30 минут сна может повысить риск ожирения на 17%.

Полюбите чай ройбуш

Чай ройбуш производится из листьев растения "красный куст", выращенного исключительно в небольшом регионе Седерберг в Южной Африке, близ Кейптауна. Что делает чай ройбуш особенно полезным для вашего живота, так это уникальный и мощный флавоноид под названием аспалатин. По данным южноафриканских исследователей, содержащиеся в растении полифенолы и флавоноиды угнетают адипогенез – образование новых жировых клеток – на целых 22%. Химические вещества также помогают метаболизму жиров. Кроме того, ройбуш, естественно, сладкий, поэтому вам не нужно будет добавлять сахар.

Пейте цельное молоко

Исследования, проведенные в Институте питания при Университете Теннесси, свидетельствуют о том, что потребление кальция, содержащегося в цельном молоке, может помочь организму эффективнее метаболизировать жир. Другие исследования показали, что повышенное потребление кальция из молочных продуктов (хотя не из дополнительного карбоната кальция) привело к тому, что участники исследования выбрасывали больше жира, а не оставались на теле.

Тренируйте мышцы

Даже когда вы находитесь в покое, ваше тело постоянно сжигает калории. На самом деле 75% калорий, которые вы сжигаете каждый день, тратятся только на то, чтобы поддерживать вашу жизнь. "Скорость метаболизма в состоянии покоя" гораздо выше у людей с большей мышечной массой, потому что каждый фунт мышечной массы тратит около 6 калорий в день только для поддержания себя. Если вы можете набрать всего пять фунтов мышц и сохранить их, вы сожжете калорийность, эквивалентную трем фунтам жира в течение года.

Ешьте перед застольем полезный суп

Думайте о супе как о своем дополнительном преимуществе, идеальной погоне к сытной праздничной трапезе. Хорошо приготовленный суп может дать вам три-четыре порции овощей и фруктов, и вскоре клетчатка заставит вас чувствовать себя сытой и снизить вздутие.

Пейте больше воды

Большинство из нас знают, что нам нужно пить воду во время тренировок, чтобы оставаться увлажненными, но многие из нас не замечают важности пить воду в течение дня. Жажду часто можно принять за голод, поэтому регулярное употребление воды может не дать лишних калорий из праздничной тарелки — и, что важнее, изо рта. Кроме того, дополнительный натрий, который мы потребляем во время праздничных обедов, приведет к задержке воды и вздутию живота. Вы можете смыть его большим количеством воды!

