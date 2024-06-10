Как улучшить работу кишечника: продукты, способствующие воспалению

Поддержание здоровья кишечника имеет важное значение для общего самочувствия и должно быть приоритетом. По словам Eatthis, путь, соединяющий пищеварительную систему и мозг, играет немаловажную роль в регулировании различных функций организма, включая наше эмоциональное состояние.

Многие научные исследования подчеркивают важность диеты для здоровья кишечника. Употребление продуктов, раздражающих слизистую, может привести к воспалению и нарушить баланс полезных бактерий. Чтобы улучшить здоровье кишечника, важно ограничить потребление определенных продуктов, которые, как известно, вызывают воспаление.

Одним из главных виновников воспаления является обработанная пища. Эти продукты с высоким содержанием сахара, омега-6 жирных кислот, избытком натрия и добавок могут спровоцировать воспаление и ослабить иммунную систему, что делает нас более уязвимыми к болезням и недугам.

Такие переработанные продукты варьируются от упакованного мяса, например? бекона и вяленой говядины, до сладкого лакомства, таких как кексы и печенье. Наличие рафинированных углеводов в этих продуктах, не содержащих клетчатки и способствующих воспалению, ухудшает работу кишечника.

Кроме того, даже натуральные продукты могут способствовать воспалению. Некоторые виды молочных изделий, такие как сыр и жирное коровье молоко, содержат насыщенные жиры, которые могут усилить воспаление в кишечнике.

К счастью, существуют способы борьбы с воспалением кишечника и улучшения его здоровья. Следует придерживаться питания, богатого разнообразием и цветом. Выбор фруктов и овощей широкого спектра цветов обеспечивает сочетание антиоксидантов, минералов и витаминов.

Кроме того, нежирное мясо, цельнозерновые и ферментированные продукты, такие как йогурт и кимчи, помогают поддерживать здоровье кишечника. Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, полезна для кишечных бактерий, а йогурты, богатые пробиотиками, как известно, способствуют пищеварению.

Али Вебстер, доктор философии, директор по исследованиям и коммуникациям по вопросам питания Международного совета по вопросам пищевой информации, также советует снизить потребление добавленного сахара, поскольку это способствует укреплению здоровья кишечника.

Помимо изменений в питании комплексный подход к здоровью кишечника должен включать достаточное количество качественного сна, уменьшение стресса и регулярные физические упражнения. Подобно тому, как наше тело соблюдает циркадный ритм, микробиом кишечника работает по постоянному графику.

Достаточный сон, составляющий 7-9 часов в зависимости от возраста, позволяет нашему организму восстанавливаться, оказывая положительное воздействие на здоровье кишечника.

Физические упражнения также играют важную роль, поскольку они помогают поддерживать общее состояние здоровья и, согласно некоторым исследованиям, могут оказывать положительное воздействие на микробиом кишечника.

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