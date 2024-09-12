Как выбрать лучший протеиновый коктейль для похудения: советы диетолога

Хотя протеиновые коктейли могут казаться здоровым выбором, будьте осторожны – не все они одинаково полезны. Для выбора качественного продукта для похудения следует обращать внимание на несколько ключевых критериев: наличие добавленного сахара и искусственных подсластителей, легкость усвоения и полноценного белка.

Многие протеиновые порошки содержат большое количество приложений и подсластителей. Если продукт имеет более 8 грамм добавленного сахара на порцию, это может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови, что не будет способствовать достижению ваших целей, объясняет eatthis.com. Особенно это актуально для тех, кто хочет похудеть – лишние сахара могут стать незаметными врагами в борьбе за стройность.

Если же в составе есть искусственные подсластители, что делать?

Хотя такие подсластители не содержат калорий, они могут влиять на обмен веществ и аппетит. Даже небольшие количества могут вызвать неприятные эффекты: от головной боли до расстройств пищеварения и усиления тяги к сладкому. фрукт, чтобы избежать подобных проблем", – объясняет диетолог Кэролайн Томассон.

Ищите белок с полноценным аминокислотным составом

Еще одним важным аспектом является легкость усвоения белка. Большинство белковых добавок производится на основе молочных или соевых белков, таких как сывороточный, казеиновый или изолят сои. Хотя для многих людей эти варианты не вызывают проблем, известно, что они могут вызвать вздутие, расстройства пищеварения и даже задержку жидкости, что может повлиять на вес. Поэтому важно выбирать белки, содержащие все девять незаменимых аминокислот, необходимых для восстановления мышц и поддержания иммунитета, особенно если вы активно занимаетесь спортом.

"Протеиновые коктейли бывают разными – от растительных до животного происхождения. Растительный белок сам по себе не является полноценным, поэтому веганские варианты должны совмещать несколько источников белка для получения всех незаменимых аминокислот", – говорит Томасон.

Лучший протеиновый порошок на рынке

"Если вы ищете протеиновый порошок, который отвечает всем вышеуказанным требованиям, рекомендую обратить внимание на Orgain Organic Protein. Он содержит растительный белок на основе гороха, коричневого риса и семян чиа, что обеспечивает полный аминокислотный профиль. Подсластители здесь натуральные - стевия и е придает напитку приятный вкус без нежелательных послевкусий. Кроме того, этот порошок хорошо усваивается, поскольку не содержит молочных продуктов и сои", – советует Томасон.

Если вы предпочитаете несладкий вариант, в их линейке также есть отличные альтернативы.

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