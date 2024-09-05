10 привычек перед сном, которые могут привести к увеличению веса

Вечерние привычки, казалось бы, невиновны, могут сильно повлиять на процесс похудения. Исключив вредные ритуалы и внедрив здоровые привычки, вы сможете улучшить качество своего сна и добиться желаемой формы.

Думаю, не стоит говорить о том, что любые перекусы перед сном губительны для вашей фигуры. Впрочем, eatthis.com подготовило список и других вредных привычек, которые могут добавить сантиметры к вашей талии.

Вечерний спорт

Кажется, что вечерняя тренировка может помочь вам поскорее заснуть. Однако, если вы занимаетесь за два часа до сна, это может повредить процессу похудения. Физическая активность повышает температуру тела и уровень адреналина, что может помешать организму охладиться и расслабиться перед сном, что нарушает ваш ночной отдых. Отсутствие качественного сна – одна из главных причин набора веса.

Выпиваете бокал вина

Хотя алкоголь может помочь вам поскорее заснуть, его употребление снижает качество вашего сна. Он нарушает фазу REM, во время которой организм восстанавливается и проходит наибольшая регенерация. Исследования показывают, что алкоголь перед сном может приводить к пробуждениям посреди ночи. Как результат – усталость на следующее утро, стимулирующая нездоровые пищевые выборы, повышает уровень грелина (гормона голода) и снижает уровень лептина (гормона насыщения).

Ночное бодрствование

Многие привычки, приводящие к увеличению веса, связаны с нарушением сна. По словам Изабель Смит, специалистки по питанию, недостаток сна оказывает существенное влияние на гормоны, регулирующие голод и метаболизм. Недосып может вынудить организм замедлить сжигание калорий и скапливать жир. Кроме того, недостаточный сон повышает уровень кортизола – гормона стресса, способствующего накоплению жира.

Сытный ужин

Если ваша величайшая трапеза приходится на поздний вечер, это может отрицательно повлиять на сон. Когда организм активно переваривает большое количество пищи, ему трудно перейти в состояние покоя, что мешает полноценно выспаться. Это, в свою очередь, усугубляет процесс похудения.

Быстрый ужин

Если вы очень голодны до ужина, это может привести к чрезмерному потреблению калорий. Желудку нужно около 20 минут, чтобы сообщить мозгу, что вы сыты, поэтому спешка за едой часто приводит к перееданию. Это одна из причин, почему так легко съесть больше, чем нужно.

Поздний чай

Хотя зеленый чай известен своими свойствами ускорять метаболизм, его следует употреблять утром. Чайные листья содержат кофеин, который может держать вас бодрыми дольше, чем нужно, что нарушит ваш сон.

Еда на диване

Ужин перед телевизором может казаться более удобным, но это способствует перееданию. Ваш мозг сосредотачивается на экране, и вы теряете контроль над количеством употребленной пищи, что часто приводит к чрезмерному потреблению калорий.

Регулярные десерты

Хотя десерт – не табу, ежедневное употребление сладостей может привести к лишнему весу. Организм, насытившись ужином, больше не нуждается в сахаре для энергии, но привычка съедать сладкое после еды может добавить лишние калории и усилить зависимость от сахара.

"Бескалорийные" сладости

Искусственные подсластители могут показаться лучшей альтернативой сахару, но они запутают ваш мозг, нарушая его способность регулировать энергетический баланс. В результате вы потребляете больше калорий и рискуете получить дурной сон.

Неправильный выбор еды

Жирная или сладкая пища перед сном может помешать вашему телу заснуть должным образом. Это может привести к скачкам уровня сахара в крови и даже пробуждение среди ночи, что опять же негативно повлияет на ваш вес.

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