Как высокий холестерин влияет на организм: объяснение диетологов

Многие люди слышали о важности контроля уровня холестерина, но лишь немногие знают, о чем действительно идет речь. Холестерин – это восковидное вещество, которое образуется в печени.

Он защищает нервы, создает клеточную ткань и гормоны. Холестерин также содержится в продуктах питания – молочных продуктах, яйцах и мясе, – поясняет eatthis.com.

Есть два основных типа холестерина: липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП). ЛПНП часто называют "плохим" холестерином из-за его способности накапливаться в артериях и создавать проблемы, тогда как "хороший" холестерин ЛПВП расщепляется и утилизируется в печени. Высокий уровень ЛПНП и низкий уровень ЛПВП могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если не контролировать их.

Чрезмерное количество ЛПНП может привести к гротескным побочным эффектам. Диетологи рассказывают, какие последствия можно ожидать от высокого уровня холестерина.

Инфаркт

"Высокий уровень холестерина способствует сохранению холестерина в артериях, что со временем накапливается в бляшках и осложняет кровообращение. Это может привести к сердечному приступу или инсульту. Многие люди не знают о высоком уровне холестерина, пока не случится угрожающее жизни событие. Поэтому важно регулярно проходить. обследование, включая анализ крови на уровень холестерина", – объясняет диетолог Джон Бурдеос.

Кожные наросты

Холестерин может вызвать не только внутренние проблемы, но и внешние. Большинство людей не знают о высоком уровне холестерина без исследования крови. Однако высокий уровень ЛПНП может проявляться ксантомами – мягкими желтыми наростами на коже. Это свидетельствует о том, что холестерин препятствует кровообращению, скапливаясь на стенках сосудов.

Мужская импотенция

Мужчины с высоким уровнем холестерина должны быть особенно внимательны. В большинстве своем симптомы можно выявить только через анализ крови. Однако здоровое питание и физические упражнения могут помочь снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы.

Повреждение артерий

"Высокий уровень холестерина связан с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца", – говорит эксперт по питанию Реда Элмарди.

Атеросклероз вызывает сужение артерий из-за накопления бляшек, что уменьшает кровообращение и приводит к боли в груди, одышке и нерегулярному сердцебиению.

Инсульт

Высокий уровень холестерина и поврежденные артерии могут привести к инсульту. Симптомы включают онемение или слабость одной стороны тела, спутанность сознания, проблемы с языком и зрением, потерю координации.

"Инсульт возникает, когда в мозге образуется тромб, прекращающий поступление кислорода", – объясняет Элмарди.

Сахарный диабет

Если не контролировать уровень холестерина, это может привести к сахарному диабету.

"Сахарный диабет возникает, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или когда клетки не реагируют на инсулин", – добавляет Элмарди.

Люди с диабетом часто имеют высокий уровень холестерина, что может вызвать боль в груди, одышку, нерегулярное сердцебиение и отеки ног. Поэтому важно следить за уровнем холестерина и обращаться к врачу для обсуждения возможных вариантов лечения.

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