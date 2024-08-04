Как высокий холестерин влияет на организм: объяснение диетологов
Многие люди слышали о важности контроля уровня холестерина, но лишь немногие знают, о чем действительно идет речь. Холестерин – это восковидное вещество, которое образуется в печени.
Он защищает нервы, создает клеточную ткань и гормоны. Холестерин также содержится в продуктах питания – молочных продуктах, яйцах и мясе, – поясняет eatthis.com.
Есть два основных типа холестерина: липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП). ЛПНП часто называют "плохим" холестерином из-за его способности накапливаться в артериях и создавать проблемы, тогда как "хороший" холестерин ЛПВП расщепляется и утилизируется в печени. Высокий уровень ЛПНП и низкий уровень ЛПВП могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если не контролировать их.
Чрезмерное количество ЛПНП может привести к гротескным побочным эффектам. Диетологи рассказывают, какие последствия можно ожидать от высокого уровня холестерина.
Инфаркт
"Высокий уровень холестерина способствует сохранению холестерина в артериях, что со временем накапливается в бляшках и осложняет кровообращение. Это может привести к сердечному приступу или инсульту. Многие люди не знают о высоком уровне холестерина, пока не случится угрожающее жизни событие. Поэтому важно регулярно проходить. обследование, включая анализ крови на уровень холестерина", – объясняет диетолог Джон Бурдеос.
Кожные наросты
Холестерин может вызвать не только внутренние проблемы, но и внешние. Большинство людей не знают о высоком уровне холестерина без исследования крови. Однако высокий уровень ЛПНП может проявляться ксантомами – мягкими желтыми наростами на коже. Это свидетельствует о том, что холестерин препятствует кровообращению, скапливаясь на стенках сосудов.
Мужская импотенция
Мужчины с высоким уровнем холестерина должны быть особенно внимательны. В большинстве своем симптомы можно выявить только через анализ крови. Однако здоровое питание и физические упражнения могут помочь снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы.
Повреждение артерий
"Высокий уровень холестерина связан с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца", – говорит эксперт по питанию Реда Элмарди.
Атеросклероз вызывает сужение артерий из-за накопления бляшек, что уменьшает кровообращение и приводит к боли в груди, одышке и нерегулярному сердцебиению.
Инсульт
Высокий уровень холестерина и поврежденные артерии могут привести к инсульту. Симптомы включают онемение или слабость одной стороны тела, спутанность сознания, проблемы с языком и зрением, потерю координации.
"Инсульт возникает, когда в мозге образуется тромб, прекращающий поступление кислорода", – объясняет Элмарди.
Сахарный диабет
Если не контролировать уровень холестерина, это может привести к сахарному диабету.
"Сахарный диабет возникает, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или когда клетки не реагируют на инсулин", – добавляет Элмарди.
Люди с диабетом часто имеют высокий уровень холестерина, что может вызвать боль в груди, одышку, нерегулярное сердцебиение и отеки ног. Поэтому важно следить за уровнем холестерина и обращаться к врачу для обсуждения возможных вариантов лечения.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие пищевые привычки разрушают иммунную систему.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.