Пищевые привычки, разрушающие иммунную систему: объяснение диетологов

Для поддержания иммунитета и здоровья в целом важно соблюдать правильные пищевые привычки. По словам экспертов, продукты в свой рацион следует выбирать тщательно, чтобы не навредить организму.

Диетологи назвали самые частые ошибки, которые могут подорвать работу иммунитета. Их опубликовало издание eatthis.com.

Употребление чрезмерного количества сахара

"Чрезмерное потребление сахара и простых углеводов может ослабить функцию иммунных клеток и общую иммунную систему", – объясняет доктор медицинских наук Линдси ДеСото.

Употребление алкоголя

Чтобы ваша иммунная система работала эффективно, сведите потребление алкоголя до минимума. По словам Линдси, употребление более 14 алкогольных напитков в неделю может подавлять иммунную систему и приводить к более серьезным симптомам во время болезни.

Употребление обработанных закусок

Вредные закуски, такие как чипсы и печенье, могут негативно отразиться на вашем здоровье. Эти продукты содержат большое количество натрия, насыщенных жиров и сахара.

"Все эти компоненты могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек, что приведет к хроническому воспалению и подорвет иммунитет", – говорит врач-диетолог Леонила Кампос.

Питание фаст-фудом

Фастфуд также содержит значительное количество вредных насыщенных жиров, частое потребление которых провоцирует воспаление в органах. Диетолог Ханна Бирн советует для эффективной работы иммунной системы лучше избегать таких продуктов.

Употребление избыточного количества соли

"Чрезмерное потребление натрия вызывает высокое кровяное давление и задержку жидкости. Задержка жидкости заставляет почки выводить избыток натрия, что может снизить способность организма бороться с инфекциями", - говорит Бирн.

Недостаточное потребление калорий

Неправильное питание может иметь серьезные последствия для иммунного здоровья, равно как и недостаточное потребление калорий. Диетолог Роксана Эхсани объясняет, что люди, намеренно ограничивающие потребление пищи или имеющие расстройства пищевого поведения, более склонны нанести вред иммунной системе.

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