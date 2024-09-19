Как вывести физическую форму на новый уровень: преимущества отжимания
Чтобы увидеть результаты от отжиманий, важно учитывать ваш уровень физической подготовки, цели и режим тренировок. Отжимания помогают укрепить верхнюю часть тела, включая грудь, плечи и трицепсы, а также улучшают прочность ядра и здоровье сердечно-сосудистой системы.
Исследования показывают, что способность выполнять более 40 отжиманий может быть связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы достичь ваших целей, определите оптимальное количество отжиманий, которое можно включить в тренировочный план и ознакомьтесь с информацией от Eat This, Not That, чтобы узнать, как улучшить свою физическую форму.
Преимущества отжиманий
Отжимания не только наращивают мышцы и силу верхней части тела, но и улучшают силу ядра и сердечно-сосудистую форму. Это упражнение можно выполнять где угодно без специального оборудования, что делает его удобным для всех уровней физической подготовки. Отжимания нацелены на грудные мышцы, руки и плечи, а также способствуют стабильности корпуса.
Реалистичные цели
Установление реалистичных целей, по количеству отжиманий чрезвычайно важно для прогресса и мотивации. Поставьте достижимые цели и постепенно их повышайте. Это поможет сохранить мотивацию и достигать результатов:
- Оцените текущий уровень физической подготовки, определив максимальное количество отжиманий в правильной форме. Это станет отправной точкой для оценки прогресса.
- Определите желаемые результаты, такие как развитие силы или выносливости, чтобы сформировать план тренировок.
- Ставьте последовательные цели, увеличивая количество отжиманий по мере улучшения формы. Прогресс может замедляться со временем, а потому будьте терпеливы.
- Обеспечьте сбалансированный подход, включая достаточный отдых и полноценное питание для достижения наилучших результатов и предотвращения травм.
Сколько отжиманий необхлдимо для развития силы и мышц
Ваше идеальное количество отжиманий зависит от ваших фитнес-целей. Для улучшения результатов, следует постепенно (после 10 отжиманий в правильной форме) снижать высоту рук или добавлять к отжиманиям сопротивление. Приближаясь к пределу своих возможностей в каждом подходе, давайте мышцам отдых между подходами. Выполняйте отжимания 3 раза в неделю, чтобы обеспечить достаточный отдых и улучшить прогресс. Однако, если вы делаете их чаще, уменьшайте объем каждой тренировки, чтобы избежать провала.
Отслеживайте прогресс
Чтобы увидеть реальные результаты, отслеживайте прогресс, ведя дневник тренировок или используя специальное фитнес-приложение. Это поможет вам корректировать план тренировок, постепенно увеличивая количество отжиманий.
Способы отслеживания прогресса во время отжиманий:
- Ведите дневник тренировок: записывайте количество отжиманий, подходов и вариаций, а также улучшение формы и объема.
- Слушайте свое тело: обращайте внимание на признаки перетренированности и усталости, обеспечьте адекватный отдых и восстановление.
- Добавляйте варианты: усложняйте упражнения с течением времени, используя различные техники и положения рук.
- Ищите профессиональный отзыв: работайте с фитнес-профессионалом для проверки формы и получения индивидуальных советов.
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