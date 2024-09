Как вывести физическую форму на новый уровень: преимущества отжимания

Чтобы увидеть результаты от отжиманий, важно учитывать ваш уровень физической подготовки, цели и режим тренировок. Отжимания помогают укрепить верхнюю часть тела, включая грудь, плечи и трицепсы, а также улучшают прочность ядра и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследования показывают, что способность выполнять более 40 отжиманий может быть связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы достичь ваших целей, определите оптимальное количество отжиманий, которое можно включить в тренировочный план и ознакомьтесь с информацией от Eat This, Not That, чтобы узнать, как улучшить свою физическую форму.

Преимущества отжиманий

Отжимания не только наращивают мышцы и силу верхней части тела, но и улучшают силу ядра и сердечно-сосудистую форму. Это упражнение можно выполнять где угодно без специального оборудования, что делает его удобным для всех уровней физической подготовки. Отжимания нацелены на грудные мышцы, руки и плечи, а также способствуют стабильности корпуса.

Реалистичные цели

Установление реалистичных целей, по количеству отжиманий чрезвычайно важно для прогресса и мотивации. Поставьте достижимые цели и постепенно их повышайте. Это поможет сохранить мотивацию и достигать результатов:

Оцените текущий уровень физической подготовки, определив максимальное количество отжиманий в правильной форме. Это станет отправной точкой для оценки прогресса. Определите желаемые результаты, такие как развитие силы или выносливости, чтобы сформировать план тренировок. Ставьте последовательные цели, увеличивая количество отжиманий по мере улучшения формы. Прогресс может замедляться со временем, а потому будьте терпеливы. Обеспечьте сбалансированный подход, включая достаточный отдых и полноценное питание для достижения наилучших результатов и предотвращения травм.

Сколько отжиманий необхлдимо для развития силы и мышц

Ваше идеальное количество отжиманий зависит от ваших фитнес-целей. Для улучшения результатов, следует постепенно (после 10 отжиманий в правильной форме) снижать высоту рук или добавлять к отжиманиям сопротивление. Приближаясь к пределу своих возможностей в каждом подходе, давайте мышцам отдых между подходами. Выполняйте отжимания 3 раза в неделю, чтобы обеспечить достаточный отдых и улучшить прогресс. Однако, если вы делаете их чаще, уменьшайте объем каждой тренировки, чтобы избежать провала.

Отслеживайте прогресс

Чтобы увидеть реальные результаты, отслеживайте прогресс, ведя дневник тренировок или используя специальное фитнес-приложение. Это поможет вам корректировать план тренировок, постепенно увеличивая количество отжиманий.

Способы отслеживания прогресса во время отжиманий:

Ведите дневник тренировок: записывайте количество отжиманий, подходов и вариаций, а также улучшение формы и объема. Слушайте свое тело: обращайте внимание на признаки перетренированности и усталости, обеспечьте адекватный отдых и восстановление. Добавляйте варианты: усложняйте упражнения с течением времени, используя различные техники и положения рук. Ищите профессиональный отзыв: работайте с фитнес-профессионалом для проверки формы и получения индивидуальных советов.

