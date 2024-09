Упражнения для укрепления корпуса: какие тренировки необходимы пожилым людям. Видео

С возрастом важно не только заниматься кардиотренировками, но и наращивать силу, поскольку развитый корпус помогает выполнять повседневные задачи без боли и травм. Добавьте упражнения для укрепления кора в ваш распорядок дня, чтобы улучшить подвижность, стабильность и защитить свою спину.

В Eat This, Not That! поделились некоторыми упражнениями, которые стоит добавить к вашей активности. Однако, перед началом новой программы упражнений рекомендуем проконсультироваться с тренером или медицинским работником.

Мертвые жуки

Лягте на спину, поднимите колени под углом 90 градусов и держите руки вверх. Вдохните, чтобы живот надулся, а нижняя часть спины прижалась к полу. Вытяните одну руку и противоположную ногу над полом, а затем выдохните, сохраняя напряжение. Затем поверните руку и ногу на место и повторите с другой стороны. Сделайте 3-4 подхода по 5 повторений.

Асана йоги "Собака-птица"

Для этого упражнения встаньте на руки и колени, держа колени под бедрами, а плечи над запястьями. Поддерживайте ядро и вытяните одну руку вперед, а противоположную ногу назад, сохраняя ровность тела. Перед последующим повторением поверните руку и ногу в исходное положение. Сделайте 3-4 подхода по 5 повторений для каждой стороны.

Боковая планка

Займите позицию боковой планки, сложа ноги вместе и держа плечи на одной линии с запястьями. Поднимите бедра вверх и вперед, напрягите мышцы пресса и задержитесь на 20-30 секунд, после чего смените сторону. Если трудно удерживать обычную позицию, попробуйте версию с изогнутыми коленями для улучшения силы опоры.

Резкие движения с лентой

Обвяжите ленту сопротивления вокруг крепкой балки и сделайте шаг в сторону, чтобы натянуть ее. Держите обеими руками ленту и поставьте ноги в широкую стойку. Вращая ленту вдоль тела, храните напряженный пресс и сгибайте косые мышцы. Выполните 3-4 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

