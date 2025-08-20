Как вывести велотренировки в помещении на новый уровень: секреты от профессионалов

Езда на велосипеде в помещении уже давно стала одним из самых популярных способов поддерживать форму и заряжаться энергией. Она сочетает в себе кардио, силу и выносливость, а также дарит невероятный драйв благодаря музыке и атмосфере в зале.

Но чтобы получить максимальную пользу от занятий, важно знать несколько простых, но действенных правил. Именно поэтому инструкторы SoulCycle поделились с eatthis.com своими лучшими советами, которые помогут вам тренироваться эффективнее и с большим удовольствием.

Мадлен Старки, мастер-инструктор SoulCycle, тренер по целостному подходу к здоровью и преподаватель йоги, отмечает: главное – это получать удовольствие от процесса.

"Лично я убеждена, что лучшая тренировка – та, которая приносит радость. Ведь именно тогда мы хотим повторять ее снова и снова, а регулярность – это ключ к достижению настоящих результатов", – объясняет тренер.

Еще один совет от Старки – не забывайте о социальной стороне занятий. "Мы – социальные существа. Нам нужно чувствовать принадлежность к сообществу. Просто быть рядом с людьми – это не одно и то же, что быть его частью. Знакомьтесь с теми, кого регулярно видите на занятиях. Даже несколько слов могут создать ощущение общности, которое так важно для нашего развития", – добавляет она.

Далее – практические рекомендации от инструкторов, которые помогут сделать ваши занятия максимально эффективными.

1. Правильная форма – основа успеха

По словам Старки, настройка велосипеда под собственные параметры тела – критически важный момент. Неверно подобранные высота сиденья или расстояние до руля сразу скажутся на комфорте и результативности. Новичкам она советует приходить на занятия заранее и просить инструктора помочь с настройкой, чтобы в будущем самостоятельно знать, как все должно выглядеть.

Ее коллега, инструктор SoulCycle Майкл Кальви, подчеркивает то же самое. "Не располагайтесь слишком близко или слишком далеко от руля. Сделайте несколько оборотов педалей и проследите за положением коленей – они должны оставаться прямо над педалями. Руль обычно выставляют на уровне сиденья или чуть выше, если есть дискомфорт в спине. Локти должны быть слегка согнуты, а во время кручения педалей важно прилагать усилия на каждой фазе движения. Вы должны чувствовать постоянный поток напряжения в ногах", – объясняет Кальви.

2. Черпайте вдохновение, а не сравнивайте себя

Оглядываясь на других участников, не стоит впадать в соревнование. "Если видите, что кто-то работает прекрасно, воспринимайте это как пример того, чего вы тоже можете достичь, а не как доказательство собственной "недостаточности"", – напоминает Старки.

3. Помните о сопротивлении

Без сопротивления эффективной тренировки не будет. "Буквально и образно – без нагрузки вращение педалей не имеет смысла. Именно благодаря обратному давлению колеса включаются в работу мышцы, а это развивает силу и выносливость", – объясняет Старки.

Кальви дополняет: "Чем больше сопротивления вы добавляете, пытаясь удержать заданный темп под конкретную музыку, тем мощнее будет тренировка. Попробуйте иногда самостоятельно повышать нагрузку даже тогда, когда инструктор этого не требует. Проверьте свои возможности: если можете удержать повышенный уровень – прекрасно, если нет, просто вернитесь назад".

4. Выберите ритм, подходящий именно вам

Нет единого "правильного" количества занятий. Кальви делится наблюдениями: "Я видел людей, которые приходили только раз в неделю, и тех, кто занимался по 10 раз. Кто-то тренировался ежедневно один раз, а кто-то – по три раза в день. Главное – слушать себя. Если после тренировки у вас появляется желание двигаться еще больше – дайте телу эту возможность. Но ваш режим должен быть именно вашим".

5. Отдых – такой же важный, как и нагрузки

Ставя перед собой спортивные цели, помните о балансе. Перенапряжение может только навредить. "Новичкам стоит дать себе время, чтобы постепенно почувствовать рост силы. Но проверять свое состояние нужно на каждой тренировке", – отмечает Кальви.

По словам эксперта, лучше обращайте внимание на то, как чувствует себя ваше тело именно сейчас, а не на то, что вы планируете сделать после тренировки. Будут дни, когда вы будете чувствовать чрезвычайный подъем, и дни, когда, возможно, стоило просто прогуляться на свежем воздухе. И это абсолютно нормально! Ваш путь в спорте должен быть осознанным, а нагрузка – соответствовать вашей энергии.

