Тренировки, которые меняют не только тело

Регулярные тренировки ассоциируются у большинства с красивым телом, сжиганием калорий и улучшением настроения. Но спорт скрывает гораздо больше, чем просто внешние изменения – он влияет на мозг, сон, кожу и даже социальные связи.

Ученые доказывают: физическая активность способна замедлить выпадение волос, подарить более молодой вид и открыть неожиданные таланты. То, что начинается как путь к лучшей форме, часто превращается в источник неожиданных преимуществ для всей жизни, отмечает eatthis.com.

Вы станете более уверенным оратором

"Когда я начал активно плавать, то почти сразу заметил, что мои публичные выступления стали качественнее. Во время тренировок я научился правильно контролировать дыхание – делать медленные и глубокие вдохи. Это очень помогло мне в выступлениях перед большой аудиторией. Со временем эффект только усиливался. Если вам трудно дышать в стрессовых ситуациях, например на сцене, попробуйте сделать физические упражнения частью вашего расписания", – вспоминает тренер по триатлону Фон Коллинз.

Дополнительным бонусом тренировок является качественный сон. "Когда тело устает и нуждается в восстановлении, фазы быстрого и глубокого сна становятся более продолжительными, а отдых — эффективным. Мышцы восстанавливаются, а мозг получает скрытую пользу от этого процесса", – объясняет Коллинз.

Единственное предостережение – вечерние тренировки. "Упражнения перед сном повышают уровень кортизола – гормона стресса, из-за чего вы можете долго не уснуть", – напоминает тренер Тим Лю.

Вы замедлите выпадение волос

Хронический стресс нередко становится причиной выпадения волос. "Повышенный уровень кортизола приводит к гормональному дисбалансу, что ускоряет облысение", – объясняет доктор Мелисса Пилианг.

Один из лучших способов снизить этот риск – регулярные тренировки. Исследование, опубликованное в PLOS One, доказало: мужчины, которые занимались спортом, выделяли на 40% меньше кортизола в течение дня, чем те, кто вел малоподвижный образ жизни.

Ваша кожа будет выглядеть моложе

"Физическая активность не только укрепляет тело, но и дарит коже здоровый вид и уменьшает количество морщин. Более того, упражнения способны даже замедлить процесс старения", – рассказывает тренер Джон Гарднер.

Ученые из Университета Макмастера (Канада) в 2014 году подтвердили: тренировки меняют структуру кожи, уменьшая проявления "гусиных лапок", обвисание и мелкие морщины.

Вы уменьшите тягу к вредным привычкам

"Спорт часто используют в лечении расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. Физическая активность становится альтернативой, которая приносит удовольствие, отвлекает и уменьшает тягу к вредным веществам. Это помогает снизить риск рецидивов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – говорит врач Рашми Бьякоди.

Вы реже будете просыпаться ночью

Проблемы со сном из-за частых походов в туалет знакомы многим мужчинам, особенно тем, кто имеет увеличенную простату. "Доказано, что физическая активность уменьшает ночные позывы и позволяет дольше спать без прерываний", – отмечает Джон Гарднер.

Вы расширите круг общения

Фитнес-залы давно стали не только местом для тренировок, но и социальными пространствами. "Активный образ жизни часто приводит к тому, что люди заводят новых друзей, поскольку спортзал — это среда единомышленников. К тому же физическая активность помогает избавиться от отношений, которые больше не приносят пользы", – объясняет Риа Патаг.

Вы получите новый уровень креативности

"Большинство думает, что тренировки нужны только для мышц, но они также тренируют мозг. Когда вы занимаетесь спортом, подсознание начинает генерировать новые идеи и нестандартные решения", – говорит чемпион мира по пауэрлифтингу Роберт Хербст.

Исследование в журнале Scientific Reports подтвердило: регулярная быстрая ходьба или умеренные упражнения способны значительно усилить воображение и креативность. Чем больше вы двигаетесь, тем активнее работает мозг.

Вы станете "жаворонком"

Когда сон становится качественным, утренние подъемы даются легче. "Улучшенный отдых дарит больше энергии, и вы просыпаетесь в 6 утра без проблем", – пишет издание Bustle.

Вы будете чаще встречать собак

Прогулки и пробежки – это еще и возможность встретить новых четвероногих друзей. "Вы точно чаще встретите очаровательных собак на улице, чем сидя в офисе", – шутит автор книг Жанетт ДеПати.

