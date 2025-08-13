Как получать удовольствие от физических упражнений: лайфхаки для тех, кто не любит спорт

Обычная физическая активность часто кажется тяжелой и неприятной, особенно, если вы не привыкли к регулярным тренировкам. Тем не менее существуют научно подтвержденные способы сделать упражнения более приятными и мотивирующими.

Издание eatthis.com опубликовало несколько простых, но эффективных методов, которые помогут вам полюбить движение и получать от него удовольствие. Даже если вы раньше избегали физических нагрузок, сейчас самое время попробовать новый подход.

Для многих из нас физическая активность кажется неприятной и утомительной рутиной. Не стоит себя осуждать за это: ведущие учёные утверждают, что человеческий организм запрограммирован избегать лишних усилий, если в них нет острой необходимости. Более того, некоторые люди могут иметь даже генетическую предрасположенность к тому, чтобы ненавидеть тренировки. В научной статье в New England Journal of Medicine сообщается об обнаружении мутации в гене, который влияет на способность клеток усваивать кислород. Из-за этого носители такого гена быстрее устают и имеют сложности с физической активностью, в отличие от других.

Поэтому первым шагом на пути к тому, чтобы полюбить физические упражнения, является осознание: каждый в какой-то момент испытывает трудности. Но важный факт остается: нам нужно двигаться. И помните, что начать никогда не поздно.

Занимайтесь в компании

Одинокие тренировки даются сложнее? Попробуйте заниматься с другом или даже группой людей. Многие исследования показывают, что тренировки в компании значительно повышают удовольствие от процесса.

В частности, в Международном журнале оценки технологий в здравоохранении было опубликовано исследование, которое показало: совместные прогулки повышают качество жизни и увеличивают шансы на регулярность тренировок.

Профессор Кэтрин Мидс из Университета Англии Раскин комментирует: "Хотя многие люди не следуют рекомендациям по физической активности, наш обзор показал, что социальная поддержка может значительно увеличить мотивацию к тренировкам".

Другое исследование в журнале Biology Letters подтвердило, что групповые занятия стимулируют выброс большего количества эндорфинов – "гормонов радости" – чем индивидуальные тренировки. Так что позвоните друзьям и начинайте двигаться вместе!

Выбирайте розовые напитки

Есть один неожиданный секрет для повышения настроения во время тренировок – это розовый напиток. Ученые из Frontiers in Nutrition доказали, что употребление напитка с розовым красителем во время физической активности улучшает чувство удовлетворения, а также повышает производительность и выносливость.

Доктор Санджой Деб объясняет: "Добавление розового красителя не только улучшило восприятие сладости, но и способствовало лучшему настроению, более быстрому бегу и большей дистанции".

Начинайте с веры в себя

Исследования показывают: позитивный настрой и уверенность в собственных силах значительно улучшают качество тренировки.

Например, в одной работе, опубликованной в PLOS One, обнаружили, что люди с верой в собственные способности легче справляются с 30-минутным занятием на велотренажёре. Также участники, которые верили в пользу компрессионной рубашки, которую носили во время тренировки, отмечали её положительное влияние.

Психолог Хендрик Мотес из Университета Фрайбурга подчеркивает: "Наши результаты показывают, что правильное отношение и вера в то, что вы делаете, могут сделать спорт намного приятнее, даже если вы не являетесь спортсменом".

Вспомните радостные моменты тренировок

Если в памяти есть хотя бы одно приятное воспоминание о тренировке, используйте его как мотивацию для следующего раза.

В исследовании журнала "Memory" студентов попросили вспомнить положительные или отрицательные эпизоды, связанные с физической активностью. Через неделю учёные обнаружили: те, кто вспомнил приятный момент, тренировались значительно больше. Даже негативные воспоминания мотивировали их быть более активными по сравнению с теми, кто не вспоминал ничего.

"Это исследование подчеркивает, насколько память может влиять на поведение. Результаты дают первые экспериментальные доказательства того, что активация личностных воспоминаний может стать мощным стимулом для здорового образа жизни", – говорится в работе.

Не забывайте наушники

Один из самых известных трюков для приятных тренировок – музыка. Многочисленные исследования подтверждают ее положительное влияние.

В журнале "Медицина и наука в спорте и физических упражнениях" сообщают: 95% участников, которые выполняли спринт-интервальные тренировки с музыкой, испытывали больше удовольствия, чем без нее.

Еще одно исследование Американского колледжа кардиологии показало, что энергичная музыка помогает тренироваться дольше. По словам ведущего автора, доктора Васима Шами: "Наши результаты подтверждают, что бодрый ритм имеет синергетический эффект, заставляя вас тренироваться дольше и придерживаться ежедневного режима". Он также советует врачам рекомендовать пациентам слушать музыку во время упражнений.

