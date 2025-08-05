Тренировки на грани: почему не стоит заниматься спортом более 5 раз в неделю

В современном мире физическая активность считается неотъемлемой составляющей здорового образа жизни и важным инструментом для поддержания психического благополучия. Однако, чрезмерное увлечение тренировками может иметь обратный эффект и вместо пользы нанести вред.

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Новые исследования показывают, что оптимальное количество физических нагрузок имеет предел, превышение которого связано с ухудшением эмоционального состояния. Издание eatthis.com объясняет, почему стоит с осторожностью относиться к слишком интенсивным тренировкам и как найти баланс между активностью и отдыхом.

"Постоянная физическая активность – это неотъемлемая составляющая сохранения эмоциональной стабильности. Наше психическое состояние тесно связано с телесным самочувствием, поэтому забота о физическом здоровье – это способ управления эмоциями", – объясняет Пол Грин, доктор философии.

Не секрет, что регулярные физические нагрузки снижают уровень депрессии, помогают найти смысл и уменьшают тревожность. В журнале World Psychiatry отмечалось, что люди, имеющие серьезные психические расстройства, такие как депрессия или биполярное расстройство, обычно ведут менее активный образ жизни. В то же время следует помнить, что эти результаты указывают на корреляцию, а не причинно-следственную связь.

Но даже самое полезное может иметь обратный эффект. В частности, исследование 2018 года, опубликованное в The Lancet Psychiatry, показало: после определенного предела частота тренировок не только теряет положительный эффект, но может и ухудшать психическое здоровье. В частности, люди, которые занимались физическими упражнениями более пяти раз в неделю, чаще сообщали о проблемах с эмоциональным состоянием.

Как упражнения влияют на ментальное здоровье?

В исследовании были проанализированы данные 1,2 миллиона человек в возрасте от 18 лет, участвовавших в большом телефонном опросе CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).

Целью было выяснить, как количество и тип физических упражнений связаны с количеством дней плохого психического самочувствия. Исследователи учитывали возраст, пол, расу, индекс массы тела, доход и другие факторы, чтобы создать объективное сравнение между теми, кто занимается спортом, и теми, кто – нет.

Результат был убедительный: люди, которые тренировались, в среднем имели на 43,2% меньше дней с плохим настроением. Наибольшую пользу приносили командные виды спорта, езда на велосипеде, аэробика и упражнения в тренажерном зале.

Больше – не всегда лучше

Но есть и обратная сторона. Исследование показало: слишком частые тренировки могут ухудшить самочувствие так же, как и полное отсутствие физической активности.

Те, кто занимался спортом только 0-2 раза в месяц, и те, кто тренировался почти ежедневно (28-30 раз в месяц), имели одинаково высокий уровень эмоционального истощения.

"Лица, которые занимались от трех до пяти раз в неделю, демонстрировали наименьший уровень ментальной нагрузки", – отмечают авторы. Это касалось различных видов спорта и уровней интенсивности. Оптимальной оказалась продолжительность физической активности в пределах 120- 360 минут в неделю (то есть от 2 до 6 часов).

Почему чрезмерное количество тренировок вредно?

Конечно, авторы не утверждают, что чрезмерные тренировки вызывают ухудшение психического здоровья. Речь идет лишь о наличии связи. В следующей публикации исследователи уточнили: их открытие не следует трактовать как прямое доказательство того, что чрезмерная активность вызывает депрессию.

Возможно, речь идет о других, сопутствующих факторах. Например, личностные черты, вроде навязчивой потребности тренироваться. Доктор Грин считает, что это вполне реальное объяснение: "Существуют люди, для которых тренировки – это не только способ поддержать себя, но и вынужденное средство удержать на плаву самооценку. Это уже граничит с перфекционизмом или даже расстройствами пищевого поведения".

В таких случаях чрезмерные физические нагрузки являются не причиной проблемы, а ее симптомом. Но это лишь предположение – нужны дальнейшие исследования.

Физическое истощение – не меньшая угроза

Перетренированность влияет не только на психику. Отсутствие достаточного времени для восстановления может привести к травмам, плохому сну и снижению эффективности тренировок. Наука подтверждает: организм нуждается в балансе и перерывах.

Что работает лучше всего?

Несмотря на это, физическая активность остаётся мощным инструментом поддержания психического состояния.

"Три занятия в неделю по 30 минут – хороший ориентир. Волшебного числа не существует. Важно, чтобы вам было приятно", – отмечает доктор Грин.

Идеального вида спорта тоже не существует. Если вам по душе, например, игра в софтбол, даже с незначительной нагрузкой – это уже позитив. То же касается времени, проведенного с друзьями. Именно поэтому командные виды спорта так положительно влияют на психическое здоровье.

А если вы страдаете от депрессии или тревожности и вам трудно заставить себя двигаться, начните с малого.

"Вам не нужно тренироваться строго 45 минут или идти в спортзал. Даже быстрая прогулка может считаться физической нагрузкой. Главное – движение. А движение уже приносит пользу", – отмечает доктор Грин.

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